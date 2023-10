5 destinazioni canadesi per osservare le stelle in modo spettacolare

Per millenni gli esseri umani sono stati affascinati dalle stelle e dai loro segreti. Tuttavia, con l’aumento dell’inquinamento luminoso, la nostra visione del cielo notturno è diventata oscurata. Per combattere questo problema, le persone ora cercano luoghi con cieli più bui per una migliore esperienza di osservazione delle stelle. In Canada ci sono diverse destinazioni che offrono viste spettacolari delle stelle tutto l’anno. Esploriamo cinque di questi punti per osservare le stelle.

Il Parco Nazionale Jasper in Alberta ospita l'annuale Jasper Dark Sky Festival, un evento di tre fine settimana che celebra tutto ciò che riguarda lo spazio. Dal 13 al 29 ottobre, i visitatori potranno godersi sinfonie sotto le stelle e conferenze di eminenti scienziati. Il parco stesso è una riserva designata Dark-Sky, che offre eccellenti opportunità per osservare le stelle durante tutto l'anno.

A Smoky Lake, Alberta, puoi conoscere le storie delle stelle indigene a Métis Crossing. I detentori della conoscenza condividono storie ancestrali sulle stelle, sottolineando la loro importanza nella navigazione. La mancanza di inquinamento luminoso della regione la rende un luogo ideale per osservare le stelle. Per un'esperienza unica, puoi prenotare una notte in una delle loro cupole all'avanguardia per l'osservazione del cielo, che offrono una visione chiara del cielo notturno.

Churchill, Manitoba, conosciuta come la capitale mondiale degli orsi polari, offre anche viste mozzafiato sull'aurora boreale o sull'aurora boreale. Con una visibilità fino a 300 notti all'anno, i visitatori possono assistere ai turbinii mozzafiato di verde e viola che danzano nel cielo. I tour operator locali forniscono guide esperte, pacchetti di più giorni e consigli fotografici per la migliore esperienza.

Per una fuga di lusso in una natura selvaggia e appartata, Trout Point Lodge in Nuova Scozia è la destinazione perfetta. Circondato dalla Tobeatic Wilderness Area, il lodge è uno Starlight Hotel certificato, riconosciuto dall'UNESCO. Gli ospiti possono partecipare a escursioni guidate per osservare le stelle e assistere a sciami meteorici in uno dei cieli più bui del Nord America.

Muskoka, Ontario, nota per i suoi cottage in riva al lago, ospita il primo parco a cielo scuro del Canada, la Torrance Barrens Dark Sky Reserve. Protetta dall'inquinamento luminoso dal 1999, questa riserva è un luogo privilegiato per osservare le stelle, offrendo viste ininterrotte della Via Lattea. Il campeggio è disponibile tutto l'anno in appositi campeggi per tende.

Queste destinazioni canadesi offrono incredibili opportunità per osservare le stelle, consentendo ai visitatori di connettersi con il cosmo e apprezzare la bellezza del cielo notturno.

