L'atteso anno di punta per l'aurora boreale nella Columbia Britannica: 2023

L'aurora boreale, conosciuta anche come aurora boreale, affascina da tempo le persone con i suoi straordinari spettacoli di luci colorate che danzano nel cielo. Nella Columbia Britannica, si prevede che il prossimo inverno sarà una stagione epica per assistere a questo fenomeno naturale.

Secondo il dottor Kyle Reiter, uno scienziato fisico del Canadian Hazard Information Service presso Natural Resources Canada, l'attività dell'aurora boreale segue uno schema regolare chiamato ciclo solare. Questo ciclo alterna periodi di attività massima e minima ogni 11 anni. Attualmente, ci stiamo dirigendo verso il prossimo massimo solare, che si prevede si verifichi nel 2024. Il massimo solare è il momento in cui vi è il maggior numero di regioni del Sole in grado di produrre attività che portano a tempeste geomagnetiche e aurore.

Le aurore si verificano quando le particelle cariche si scontrano con i gas nell'atmosfera superiore della Terra, creando lampi di luce colorata che riempiono il cielo. Queste luci sembrano muoversi nel cielo a causa di miliardi di lampi che si verificano nel tempo. Mentre le aurore possono essere viste quasi ogni notte negli ovali aurorali sopra i poli magnetici nord e sud da agosto a maggio, non sono comunemente visibili più a sud.

Il sole gioca un ruolo significativo come principale motore dell’attività aurorale. Man mano che ci avviciniamo al massimo solare, aumentano le possibilità di assistere a spettacoli mozzafiato dell'aurora boreale. Tuttavia, ci sono anche processi chimici complessi nell’alta atmosfera associati alle aurore che i ricercatori stanno studiando attivamente.

Una persona che ha conosciuto bene la bellezza dell'aurora boreale è Lorne Smith. Vivendo a Pressy Lake, a sud di 100 Mile House, Smith ha catturato centinaia di foto delle luci da casa sua. Essendo un esperto autodidatta del fenomeno, Smith prevede che il 2023 sarà un anno di punta per l’aurora boreale nella Columbia Britannica a causa del ciclo solare di 11 anni.

Smith, che ha sfidato il freddo per oltre 100 notti, ha sviluppato le sue abilità nel catturare le luci attraverso la fotografia. Imparando a fotografare l'aurora boreale, ha creato una raccolta di immagini strabilianti che mettono in mostra la spettacolare bellezza di questo fenomeno naturale.

Mentre cresce l’attesa per il 2023, le persone nella Columbia Britannica settentrionale e centrale attendono con impazienza la possibilità di assistere a uno spettacolo affascinante dell’aurora boreale. Con un minore inquinamento luminoso in aree come Pressy Lake e i laghi circostanti nel South Cariboo, le possibilità di catturare queste luci eteree sono notevolmente aumentate.

La leggenda dice che le aurore boreali sono le anime degli antenati che danzano nel cielo e sono viste come benedizioni di fortuna e bell'aspetto per i bambini concepiti sotto di loro in varie culture. Indipendentemente dalle credenze associate a queste luci, continuano a ispirare stupore, paura ed espressione artistica, fornendo uno spettacolo accattivante per coloro che hanno la fortuna di assistervi.

Fonte:

– Dr. Kyle Reiter, scienziato fisico presso il Canadian Hazard Information Service presso Natural Resources Canada

– Lorne Smith, esperto e fotografo dell'aurora boreale