Spettacolare pioggia di meteoriti draconidi che illuminerà i cieli questo fine settimana del Ringraziamento in Ontario

Gli osservatori delle stelle in Ontario avranno l'opportunità di assistere all'affascinante pioggia di meteoriti Draconidi questo fine settimana del Ringraziamento. Conosciute anche come Giacobinidi, queste stelle cadenti sono i resti di una cometa di passaggio che lascia dietro di sé una scia di detriti di roccia e ghiaccio. Mentre la Terra attraversa questi detriti, le particelle bruciano nell’atmosfera, creando strisce luminose nel cielo.

Quest'anno, lo sciame meteorico delle Draconidi inizierà il 6 ottobre e terminerà il 10 ottobre. Il picco dello sciame meteorico dovrebbe verificarsi l'8 o il 9 ottobre, rendendolo un'ottima attività da godersi con la famiglia e gli amici durante la festa del Ringraziamento.

Per osservare lo sciame meteorico, gli osservatori delle stelle in Ontario dovrebbero guardare verso nord-ovest dopo il tramonto, dove la costellazione del Draco sarà alta nel cielo. La costellazione del Draco si trova a circa 30 gradi sopra l'Orsa Maggiore, conosciuta anche come l'Orsa Maggiore. Inoltre, durante questo periodo la Luna sarà illuminata per meno del 20%, garantendo cieli bui perfetti per l’osservazione delle meteore.

Per un'esperienza ottimale, si consiglia di trovare un'area buia priva di inquinamento luminoso, sistemare una sedia comoda e concedere ai propri occhi il tempo sufficiente per adattarsi all'oscurità. Ciò migliorerà la tua capacità di vedere le meteore mentre sfrecciano nel cielo notturno.

Quindi, riunisci i tuoi cari questo Ringraziamento e goditi lo spettacolo celestiale della pioggia di meteoriti Draconidi in Ontario. Sarà sicuramente un'esperienza davvero impressionante.

Fonte:

– Space.com