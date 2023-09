L'ascesa dell'astroturismo: uno sguardo agli eventi e ai viaggi astronomici

Un recente studio ha dimostrato che a causa dell’inquinamento luminoso, l’80% degli americani e un terzo della popolazione mondiale non riescono più a vedere la Via Lattea dalle proprie case. Ciò ha suscitato un crescente interesse per l’astroturismo, in cui le persone si recano nei parchi nazionali, negli osservatori e in altri luoghi dal cielo scuro per assistere ad eventi astronomici.

Gli eventi astronomici come le eclissi solari e gli sciami meteorici sono l'attrazione principale per gli astroturisti. Le eclissi solari si verificano quando la luna nuova blocca brevemente il sole; le eclissi totali sono le più spettacolari e consentono agli spettatori di assistere alla corona solare. Ci sono anche eclissi anulari, in cui la Luna non copre l'intero disco solare, ed eclissi parziali, in cui solo una parte del disco solare è bloccata.

Gli sciami meteorici sono un altro evento popolare tra gli astroturisti. Questi si verificano quando l'orbita della Terra si interseca con la polvere lasciata da una cometa, risultando in una visualizzazione di stelle cadenti. Gli sciami meteorici più conosciuti sono le Perseidi, le Geminidi e le Liridi, che prendono il nome dalle costellazioni da cui sembrano emanare.

Quando si pianifica un’escursione di astroturismo è necessario considerare diversi fattori. La fase lunare è cruciale, con le condizioni migliori per osservare le stelle durante la luna nuova, quando la luna è sotto l'orizzonte. Anche il tempo gioca un ruolo significativo, poiché i cieli sereni sono essenziali per una visione ottimale. È anche importante trovare luoghi con cielo scuro lontani dall’inquinamento luminoso, che possono essere identificati utilizzando mappe dell’inquinamento luminoso come la scala del cielo scuro Bortle.

L’astroturismo offre un’opportunità unica agli appassionati di assistere in prima persona agli eventi celesti e di connettersi con le meraviglie dell’universo. Con molteplici eclissi e sciami meteorici all’orizzonte, si prevede che l’interesse per l’astroturismo non potrà che crescere.

Fonte:

– Studio: l’80% degli americani e un terzo della popolazione del pianeta non riescono a vedere la Via Lattea a causa dell’inquinamento luminoso

-cnn.com