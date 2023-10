L'Anello di Fuoco: un'eclissi solare anulare ad Albuquerque, nel Nuovo Messico

L’eclissi solare anulare, conosciuta anche come “l’anello di fuoco”, è uno straordinario evento celeste che si verifica quando la Terra, la Luna e il Sole si allineano perfettamente. A differenza di un'eclissi solare totale, in cui la Luna si trova alla distanza più vicina alla Terra, durante un'eclissi anulare, la Luna è vicina o nel punto più lontano dalla Terra. Ciò si traduce in un anello luminoso di luce solare che circonda la luna oscurata.

Il 14 ottobre, una rara eclissi solare anulare sarà visibile in gran parte degli Stati Uniti occidentali, dall’Oregon al Texas. Durante i picchi di osservazione, oltre il 90% del sole sarà oscurato dalla luna. Per assistere all'anello di fuoco, è necessario posizionarsi all'interno del percorso dell'eclissi largo 116 miglia.

Albuquerque, nel Nuovo Messico, è un luogo conveniente per molti per osservare questo fenomeno celeste. L'eclissi inizierà ad Albuquerque alle 9:13 MST e raggiungerà l'anularità alle 10:36. Successivamente, la luna si allontanerà gradualmente dal sole e il cielo inizierà a schiarirsi.

Per migliorare l'esperienza visiva, l'Università del New Mexico ospita una celebrazione dell'Eclissi Incantata 2023 al Johnson Field. Questo evento inizierà alle 8:30 e fornirà occhiali per l'osservazione solare, mappe e telescopi per l'osservazione sicura dell'eclissi. È importante notare che coloro che intendono fotografare l'eclissi avranno bisogno di un filtro solare per la propria fotocamera per proteggere gli occhi e l'attrezzatura.

La celebrazione dell'Eclissi Incantata 2023 si concluderà alle 12:09, consentendo ai partecipanti di godersi appieno questo maestoso evento.

Per ulteriori informazioni sull'eclissi solare anulare e sulla celebrazione dell'Eclissi Incantata del 2023 ad Albuquerque, visitare www.eclipse.unm.edu.

Definizioni:

– Eclissi solare anulare: un’eclissi che si verifica quando la luna è vicina o nel punto più lontano dalla Terra, risultando in un anello luminoso di luce solare che circonda la luna oscurata.

– Eclissi solare totale: un’eclissi che si verifica quando la luna si trova alla distanza più vicina alla Terra, bloccando completamente il sole e creando un’oscurità temporanea.

Fonte: fotografia di Dave Gibson e www.eclipse.unm.edu