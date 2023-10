Avviare una rivoluzione nella sicurezza antincendio: Sparx Holdings Group è vicino al completamento del sistema di irrigazione intelligente

By

Sparx Holdings Group, Inc. sta facendo progressi significativi verso il completamento del suo rivoluzionario sistema di irrigazione intelligente Sparx™. Questo sistema include un hub che raccoglie informazioni importanti dalle unità di rilevamento e attivazione installate su ciascun sprinkler antincendio nel sistema.

Il sistema di irrigazione intelligente Sparx™ mira a migliorare la sicurezza antincendio raccogliendo dati su fattori quali calore, livelli di anidride carbonica, presenza di fiamme e contenuto di fumo. Con queste informazioni, l'hub può aprire i tradizionali sprinkler antincendio integrati con la tecnologia di attivazione di Sparx Holdings Group per estinguere i rischi di incendio in modo più efficace.

Attualmente, Sparx Holdings Group è concentrato sullo sviluppo del software proprietario per l'hub. Questo software consentirà una comunicazione continua con più unità di rilevamento e attivazione e fornirà agli utenti informazioni su eventuali allarmi all'interno del sistema.

L'hub stesso presenta un elegante design touchscreen che può essere montato su pareti o superfici piane. Fornirà agli utenti informazioni essenziali sulla salute e sullo stato del sistema di irrigazione intelligente Sparx™, nonché avvisi e altri dati pertinenti.

Sparx Holdings Group ritiene che il suo sistema Smart Sprinkler sarà particolarmente vantaggioso per gli spazi commerciali con sfide uniche in termini di sicurezza antincendio, come soffitti alti, magazzini ad alta densità e lo stoccaggio di prodotti infiammabili.

Il sistema completo di irrigazione intelligente Sparx™ è attualmente nella sua fase beta e si prevede che sarà lanciato completamente nei prossimi mesi. Sparx Holdings Group è fiducioso che il suo sistema innovativo troverà un'adozione diffusa nel mercato.

Fonte: ACCESSWIRE tramite QuoteMedia