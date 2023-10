Arkadia Space ottiene 3 milioni di dollari in finanziamenti iniziali per l'innovazione nei sistemi di propulsione

Una società spagnola, Arkadia Space, è riuscita a raccogliere 3 milioni di dollari in finanziamenti iniziali per sostenere lo sviluppo dei loro innovativi sistemi di propulsione ecologica per veicoli spaziali. Il round di finanziamento, che ha ricevuto richieste in eccesso, è stato guidato da Draper B1, una rinomata società spagnola di venture capital che fa capo alla Draper Venture Network con sede negli Stati Uniti. Inoltre, al round ha contribuito anche Expansion Ventures, un fondo di venture capital europeo specializzato in startup spaziali e di mobilità aerea.

Oltre a questi importanti investitori, Arkadia Space ha raccolto il sostegno di angel investor tra cui Pedro Duque, ex astronauta spagnolo e ministro della scienza, nonché Antoine de Chassy, ​​il fondatore di Loft Orbital. Sia Duque che Chassy fungeranno da consulenti per la società, sfruttando la loro preziosa esperienza e le vaste reti nel settore spaziale. Francho Carcia, amministratore delegato e cofondatore di Arkadia Space, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno di questi rinomati investitori, sottolineando il ruolo determinante che svolgeranno nello sviluppo dell'azienda.

Con questa infusione di fondi, Arkadia Space prevede di espandere le proprie strutture e la forza lavoro nella città di Castellón, in Spagna. Inoltre, l’azienda mira ad accelerare il progresso del proprio propulsore spaziale bipropellente ipergolico. Attualmente, Arkadia Space è sulla buona strada per completare lo sviluppo di un piccolo propulsore monopropellente, che vanta una spinta di cinque newton. La società prevede di iniziare a commercializzare questo propulsore nel 2024, con un volo dimostrativo previsto per la fine del prossimo anno.

Fondata nel 2020 da un gruppo di ex membri del team di propulsione di PLD Space, Arkadia Space si impegna a rivoluzionare i sistemi di propulsione spaziale utilizzando propellenti rispettosi dell'ambiente. Questi propellenti, come il perossido di idrogeno e il relativo carburante brevettato, offrono alternative più sicure e sostenibili all’idrazina utilizzata tradizionalmente. Nonostante le sue prestazioni stellari, l’idrazina presenta sfide nella gestione e deve far fronte a crescenti restrizioni normative.

Il successo del round di finanziamento iniziale non solo convalida il potenziale di mercato di Arkadia Space, ma afferma anche la crescente maturità del settore spagnolo della tecnologia spaziale. Raquel Bernal, socio amministratore e direttore degli investimenti presso Draper B1, ha elogiato la straordinaria esecuzione e le partnership strategiche dell'azienda, sottolineando i progressi che ciò indica per l'industria spaziale spagnola.

