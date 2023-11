L'entusiasmante collaborazione tra SpaceX e Matchbox Sky Busters di Mattel

L'innovativa navicella spaziale Starship di SpaceX si è avventurata in un nuovo territorio: nel regno dei giocattoli. Nell'ambito di un accordo di licenza pluriennale tra SpaceX e Mattel, la linea Matchbox Sky Busters ha presentato un modello pressofuso della Starship. Questa aggiunta arriva dopo il recente successo del secondo volo di prova della navicella spaziale, sottolineandone l'importanza e la popolarità. Il giocattolo replica fedelmente l'astronave in acciaio inossidabile, completa di intricati dettagli come pinne, piastrelle termiche e sei motori Raptor. Misurando 4.5 pollici di lunghezza, il modello in metallo e plastica fornisce una rappresentazione autentica della colossale navicella spaziale.

Oltre alla Starship, la linea Matchbox Sky Busters introduce anche una versione giocattolo della capsula Dragon di SpaceX. Questa capsula, che trasporta astronauti e merci da e verso lo spazio, è parte integrante delle attuali operazioni di SpaceX, inclusa la sua partnership con la NASA. La versione giocattolo della capsula SpaceX Dragon ritrae accuratamente la capsula di discesa, che ritorna sana e salva sulla Terra.

Sia l'Astronave che il Drago fanno parte di un'avvincente collezione che include altri veicoli iconici della linea Sky Busters. La confezione di ciascun giocattolo include un espositore in plastica e un tappetino da gioco, progettati per migliorare l'esperienza di gioco fantasiosa. Il tappetino da gioco Starship presenta una veduta aerea della superficie marziana, che consente ai bambini di immaginare l'avvicinamento della navicella spaziale all'atterraggio sul Pianeta Rosso. D'altra parte, il tappetino da gioco Dragon ritrae una scena drammatica di barche di recupero che si avvicinano a una capsula Dragon che si tuffa in uno specchio d'acqua.

Matchbox Sky Busters Starship e Dragon sono disponibili presso selezionati negozi di giocattoli e hobby statunitensi per $ 5 ciascuno. Per comodità, sono disponibili anche i preordini online per una confezione di otto giocattoli Sky Busters, che include Starship e Dragon, con spedizione prevista questo mese. Mentre la collaborazione tra SpaceX e Mattel continua a crescere, ci sono piani per ulteriori rilasci nella linea Matchbox Sky Busters, incluso un modello pressofuso del razzo Falcon Heavy nel 2024.

FAQ:

D: Dove posso acquistare Matchbox Sky Busters Starship and Dragon?

R: Sono disponibili presso selezionati negozi di giocattoli e hobby statunitensi e i preordini online possono essere effettuati tramite alcuni rivenditori.

D: Quali sono le dimensioni dei giocattoli Starship e Dragon?

R: Il modello dell'Astronave misura 4.5 pollici (11.4 centimetri) di lunghezza, mentre il giocattolo del Drago è alto 2 pollici (5.1 centimetri).

D: Ci sono piani per versioni future della linea Matchbox Sky Busters?

R: Sì, Mattel prevede di introdurre un modello pressofuso del razzo Falcon Heavy nel 2024, come parte della collaborazione in corso con SpaceX.

D: I giocattoli Starship e Dragon sono dotati di accessori aggiuntivi?

R: Sì, entrambi i giocattoli includono un espositore in plastica e un tappetino da gioco che raffigura una scena rilevante per il gioco fantasioso.