SpaceX espande il sito Web Starlink per presentare il prossimo servizio cellulare

SpaceX sta facendo passi da gigante nell'espansione del suo sito Web Starlink per evidenziare il suo prossimo servizio cellulare, che sarà alimentato dalla sua rete satellitare. La nuova sezione, denominata "Starlink Direct to Cell", mira a fornire un accesso continuo a testo, voce e dati per i telefoni LTE in tutto il mondo. Sebbene il rilascio delle funzionalità di testo sia previsto per il 2024, si prevede che le funzionalità vocali e dati seguiranno nel 2025. Inoltre, il sito Web di Starlink menziona il potenziale per il supporto dell'Internet delle cose (IoT) entro lo stesso anno.

Uno degli aspetti principali del sistema direct-to-cell di Starlink è la sua compatibilità con i telefoni LTE esistenti, eliminando la necessità di hardware, firmware o app specializzate aggiuntivi. La tecnologia alla base di questo sistema si basa su un modem eNodeB avanzato, che funge da torre mobile nello spazio. È inoltre possibile l'integrazione di rete simile a quella di un partner di roaming standard.

Vale la pena notare che i piani di Starlink per lanciare il suo servizio cellulare prevedono la collaborazione con la compagnia aerea statunitense T-Mobile, come precedentemente annunciato. Tuttavia, SpaceX deve prima ottenere l’autorizzazione dalla Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti e collaborare con la Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) per poter operare in Canada.

Uno sviluppo significativo per SpaceX in Canada è la sua partnership con Rogers, che mira a fornire l’accesso ai servizi di emergenza in aree con copertura limitata. L'introduzione di questa funzionalità è prevista per il 2024, in linea con la sequenza temporale presentata sul sito Web di Starlink.

L'espansione di SpaceX nel settore dei servizi cellulari dimostra la sua intenzione di competere con i fornitori di servizi cellulari satellitari esistenti come Globalstar, che attualmente supporta l'SOS di emergenza di Apple via satellite.

Definizioni:

– LTE: Long-Term Evolution, uno standard per la comunicazione wireless a banda larga per dispositivi mobili.

– Internet of Things (IoT): si riferisce alla connessione di oggetti di uso quotidiano a Internet, consentendo loro di inviare e ricevere dati.

– eNodeB: Enhanced Node B, il componente della stazione base del sistema Long Term Evolution (LTE).

– Federal Communications Commission (FCC): agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti responsabile della regolamentazione delle comunicazioni interstatali e internazionali.

– Commissione canadese per la radiotelevisione e le telecomunicazioni (CRTC): un tribunale amministrativo che regola e supervisiona le trasmissioni e le telecomunicazioni canadesi.