SpaceX rimuove la lista d'attesa per Starlink negli Stati Uniti e offre un abbonamento immediato

SpaceX ha annunciato di aver eliminato la lista d'attesa per il suo sistema Internet satellitare Starlink negli Stati Uniti. Ciò significa che i clienti interessati possono ora abbonarsi per un accesso immediato senza dover aspettare. L'azienda attribuisce questo risultato alla migliore capacità fornita dai suoi satelliti Starlink di seconda generazione, che offrono una capacità quattro volte maggiore rispetto alla prima generazione. Di conseguenza, Starlink è ora disponibile in tutto il paese.

In precedenza, l’accesso al sistema Internet satellitare di SpaceX era limitato in alcune parti degli Stati Uniti a causa dell’elevata domanda. I potenziali clienti dovevano attendere settimane o mesi per ottenere l’accesso, mentre gli abbonati esistenti riscontravano problemi di congestione della rete che potevano rallentare la velocità di Internet. Tuttavia, SpaceX ha lavorato per espandere la capacità di Starlink lanciando ulteriori satelliti, il che ha gradualmente allentato le restrizioni di accesso.

Lunedì è stato finalmente concesso l’accesso agli ultimi soggetti rimasti in lista d’attesa, situati principalmente nel sud-est degli Stati Uniti. Questo sviluppo è avvenuto poco dopo che SpaceX ha lanciato in orbita un altro lotto di 22 satelliti Starlink, portando il numero totale di satelliti a 4,845, come confermato dall’astronomo Jonathan McDowell.

Sebbene la lista d'attesa sia stata rimossa, alcuni abbonati e persino lo stesso Starlink hanno segnalato velocità inferiori al previsto. Tuttavia, i satelliti Starlink di seconda generazione non solo offrono una maggiore capacità, ma promettono anche velocità Internet più elevate per gli utenti di terra. Inoltre, SpaceX si sta preparando a introdurre l’hardware per parabole di prossima generazione, che dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni.

– [SpaceX](https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

– [PCMag](https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)