Missione Psiche: esplorazione di un asteroide ricco di metalli

La rivoluzionaria missione Psyche della NASA è ufficialmente iniziata, poiché la navicella spaziale Psyche ha intrapreso un viaggio di sei anni per studiare ed esplorare l'omonimo asteroide ricco di metalli. Questa è la prima volta che la NASA utilizza il razzo Falcon Heavy di SpaceX per il lancio di una missione scientifica.

Il Falcon Heavy è decollato con successo dal Kennedy Space Center della NASA, decollando alle 10:19 EST. Dopo il lancio, la navicella spaziale Psyche si separò dallo stadio superiore del razzo e gli ingegneri della NASA stabilirono la comunicazione con essa poco prima di mezzogiorno.

La navicella spaziale Psyche percorrerà una distanza di 2.2 miliardi di miglia nel corso dei prossimi sei anni, con l'obiettivo di raggiungere l'asteroide ricco di metalli situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Prima di raggiungere la sua destinazione, la navicella spaziale condurrà una dimostrazione tecnologica nota come esperimento di comunicazione ottica nello spazio profondo. In caso di successo, questa sarà la prima volta che le comunicazioni ottiche verranno testate oltre il sistema Terra-Luna.

All'arrivo sull'asteroide, Psiche trascorrerà circa 26 mesi orbitando attorno ad esso, consentendo agli scienziati di studiare per la prima volta un oggetto spaziale con una superficie metallica. La navicella spaziale catturerà immagini multispettrali, creerà mappe della superficie e approfondirà la composizione chimica e minerale dell'asteroide. È dotato di vari strumenti, tra cui un'antenna radio e uno spettrometro per analizzare il campo gravitazionale dell'asteroide e le particelle ad alta energia.

Il Launch Services Program della NASA ha scelto il Falcon Heavy come veicolo di lancio per la missione Psyche a causa della sua notevole storia di volo. Questa certificazione di missione di "Categoria 3" consente al Falcon Heavy di svolgere missioni critiche come Psiche. In futuro, la NASA prevede di utilizzare Falcon Heavy per altre missioni significative, tra cui la missione Europa Clipper e il lancio di un satellite meteorologico geostazionario.

Il contratto di lancio tra la NASA e SpaceX ammonta a circa 131 milioni di dollari, mentre la missione complessiva dovrebbe costare oltre 1.2 miliardi di dollari.

Fonti: NASA, SpaceX