SpaceX lancia con successo in orbita 21 satelliti Starlink

SpaceX ha lanciato con successo in orbita un gruppo di 21 satelliti Starlink a bordo di un razzo Falcon 9. Il lancio ha avuto luogo presso la base spaziale di Vandenberg in California e il razzo Falcon 9 è decollato alle 4:48 EDT. SpaceX ha trasmesso il lancio in diretta su X (ex Twitter) con una copertura che iniziava cinque minuti prima del decollo.

Questo lancio arriva poco dopo un'altra missione Starlink dalla Space Coast della Florida e segna il 17° volo per un primo stadio del Falcon 9 riutilizzato. Ciò è significativo in quanto eguaglia il precedente record di SpaceX in termini di riusabilità.

Starlink è l'ambiziosa megacostellazione Internet di SpaceX, che attualmente conta oltre 4,750 satelliti operativi in ​​orbita terrestre bassa (LEO). L’azienda ha piani di espansione sostanziale per il futuro.

Il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra in sicurezza, eseguendo un atterraggio preciso su una nave drone SpaceX in mare. Questo particolare primo stadio del Falcon 9 ha ora completato sei lanci e atterraggi.

Circa 62.5 minuti dopo il lancio, i 21 satelliti Starlink sono stati schierati nelle posizioni designate nell'orbita terrestre bassa (LEO).

Questo lancio e dispiegamento di successo di più satelliti Starlink dimostra ulteriormente l’impegno di SpaceX nella costruzione di una rete Internet globale. Con ogni missione riuscita, l'azienda si avvicina al proprio obiettivo di fornire un accesso Internet affidabile e ad alta velocità anche alle regioni più remote del mondo.

Fonte: Space.com (URL rimosso)

Definizioni:

1. Razzo Falcon 9: un veicolo di lancio orbitale a due stadi sviluppato da SpaceX per il trasporto di carichi utili nello spazio.

2. Satelliti Starlink: satelliti lanciati da SpaceX come parte del loro piano per fornire una copertura Internet mondiale.

3. Orbita terrestre bassa (LEO): la regione dello spazio situata approssimativamente tra 160 e 2,000 chilometri sopra la superficie terrestre.

