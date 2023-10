Sono ora aperti gli accreditamenti per i media per la missione di rifornimento commerciale di SpaceX alla Stazione Spaziale Internazionale

By

Sono ora aperti gli accrediti dei media per l'imminente missione di rifornimento commerciale di SpaceX alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione, prevista per il 1° novembre, prevede il lancio della navicella spaziale cargo SpaceX Dragon sul razzo Falcon 9 dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida.

I cittadini statunitensi interessati possono richiedere l'accreditamento dei media inviando le loro richieste online tramite il sito Web di accreditamento dei media della NASA. La scadenza per le candidature è il 18 ottobre. Una volta approvata, i media accreditati riceveranno un'e-mail di conferma. Per qualsiasi domanda o esigenza logistica speciale, contattare [email protected] Per domande generali, contattare la redazione di Kennedy al 321-867-2468.

Durante questa missione di rifornimento, la navicella spaziale Dragon trasporterà varie indagini scientifiche, cibo, rifornimenti e attrezzature per l'equipaggio della ISS. Un importante progetto di ricerca studierà le onde gravitazionali atmosferiche e il loro impatto sul flusso di energia attraverso l'atmosfera superiore e lo spazio della Terra. Un altro esperimento testerà le comunicazioni laser ad alta velocità tra la stazione spaziale e la Terra, completando il sistema di relè laser bidirezionale della NASA.

Anche l’Agenzia spaziale europea (ESA) parteciperà alla missione con indagini come Aquamembrane-3, che testa la filtrazione dell’acqua utilizzando proteine ​​naturali, e Plant Habitat-06, che valuta gli effetti del volo spaziale sulle risposte di difesa delle piante.

Queste missioni di rifornimento commerciale sono vitali per la capacità della NASA di condurre ricerche a bordo della ISS. Contribuiscono al progresso delle tecnologie, delle cure mediche e dei prodotti che migliorano la vita sulla Terra. Il Laboratorio Nazionale della Stazione Spaziale Internazionale consente non solo alla NASA ma anche ad altre agenzie governative statunitensi, industria privata e istituti accademici e di ricerca di condurre ricerche sulla microgravità.

La ISS, occupata ininterrottamente dagli esseri umani dal novembre 2000, funge da piattaforma cruciale per la ricerca scientifica e l'esplorazione spaziale. Svolge un ruolo significativo nelle future missioni della NASA, compreso l'obiettivo del programma Artemis di tornare sulla Luna ed eventualmente esplorare Marte.

Per ulteriori informazioni sulle missioni di rifornimento commerciale, visitare il sito Web della NASA.

Fonte:

– Nasa