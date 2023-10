La NASA seleziona SpaceX per la missione Smallsat per studiare la meteorologia spaziale

By

La NASA ha assegnato a SpaceX un contratto di lancio per i satelliti di ricognizione elettrodinamica Tandem Reconnection e Cusp (TRACERS). Questi piccoli satelliti studieranno la meteorologia spaziale e la magnetosfera dall’orbita terrestre bassa come parte di una missione congiunta nel 2025.

La missione TRACERS è stata selezionata dalla NASA nel 2019 come missione eliofisica Small Explorer. Ha un budget massimo di 115 milioni di dollari e inizialmente era previsto il lancio insieme a un'altra missione. Tuttavia, la NASA ha recentemente annunciato che condividerà un viaggio su un razzo SpaceX Falcon 9 con un’altra missione dell’agenzia chiamata PUNCH nel 2025.

I dettagli specifici del lancio di TRACERS, come la data di lancio e il costo, non sono stati divulgati dalla NASA. Tuttavia, si prevede che sarà il carico utile principale di una missione di rideshare verso l’orbita eliosincrona, prevista non prima di aprile 2025.

Una volta in orbita, le due navicelle TRACERS attraverseranno ripetutamente la cuspide polare della magnetosfera terrestre. Questa regione è dove avviene la riconnessione magnetica tra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Studiando queste interazioni, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione del clima spaziale e dei suoi effetti sulla Terra.

La missione TRACERS è guidata da David Miles dell'Università dell'Iowa, subentrato dopo la morte di Craig Kletzing. I satelliti verranno utilizzati per raccogliere dati preziosi che contribuiranno alla nostra comprensione della meteorologia spaziale e del suo impatto sui sistemi tecnologici sulla Terra.

Fonte: SpaceNews, NASA