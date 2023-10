SpaceX continua l'espansione della rete satellitare Starlink con l'ultimo lancio

SpaceX sta accelerando i suoi sforzi per espandere la sua rete satellitare Starlink con il lancio programmato di un nuovo lotto di satelliti. Dopo il successo del lancio di 22 satelliti Starlink domenica 29 ottobre, l'azienda si sta ora preparando per un'altra missione lunedì 30 ottobre.

Il prossimo lancio, previsto presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida, coinvolgerà un razzo Falcon 9 che trasporterà 23 satelliti Starlink. La finestra di lancio si apre alle 7:20 ET, con diverse opportunità di backup disponibili fino alle 10:22 ET.

Questo lancio è degno di nota perché segna l'ottavo volo per il booster del primo stadio. Questo booster, che in precedenza ha supportato varie missioni tra cui Crew-5, GPS III Space Vehicle 06, Inmarsat I6-F2, CRS-28, Intelsat G-37 e due missioni Starlink, rappresenta un risultato significativo per SpaceX in termini di riutilizzabilità. Una volta che la prima fase si sarà separata, si prevede che atterrerà sulla nave drone Just Read the instructions di stanza nell’Oceano Atlantico.

Per coloro che sono interessati ad assistere al lancio, SpaceX fornirà un webcast in diretta della missione Starlink sul proprio sito ufficiale. Il webcast sarà disponibile su X @SpaceX circa cinque minuti prima del decollo.

Lanciando missioni consecutive Falcon 9 per schierare i satelliti Starlink, SpaceX sta facendo progressi sostanziali verso il suo obiettivo finale di fornire connettività globale a regioni remote e sottoservite. Questi sforzi continui evidenziano l'impegno dell'azienda nell'espansione dell'accesso ai servizi Internet ad alta velocità in tutto il mondo.

FAQ

1. Qual è lo scopo della rete satellitare Starlink?

La rete satellitare Starlink mira a fornire connettività globale, offrendo accesso a Internet ad alta velocità alle regioni remote e sottoservite di tutto il mondo.

2. Quanti satelliti Starlink verranno lanciati nella prossima missione?

La prossima missione comporterà il lancio di 23 satelliti Starlink.

3. Dove atterrerà il booster del primo stadio dopo la separazione?

Dopo la separazione degli stadi, il booster del primo stadio dovrebbe atterrare sulla nave drone Just Read the instructions di stanza nell'Oceano Atlantico.

4. Posso guardare la missione Starlink in diretta?

Sì, SpaceX fornirà un webcast in diretta della missione Starlink sul proprio sito ufficiale. Il webcast sarà disponibile circa cinque minuti prima del decollo.