SpaceX ritarda il lancio dei satelliti Starlink

SpaceX ha rinviato il lancio di 22 satelliti Starlink dalla stazione spaziale di Cape Canaveral. Secondo quanto riferito, il conto alla rovescia è stato fermato durante il lancio del Falcon 9 domenica notte. Il ritardo è stato attribuito ai forti venti, che hanno portato SpaceX a ritirarsi dal lancio. L'azienda ha programmato la prossima occasione per il lancio lunedì sera alle 8:42

Starlink è una costellazione di satelliti costruita da SpaceX per fornire una copertura Internet a banda larga globale. La costellazione sarà composta da migliaia di piccoli satelliti prodotti in serie in orbita terrestre bassa, che funzioneranno in combinazione con ricetrasmettitori terrestri. Entro novembre 2022, SpaceX aveva dispiegato 1,324 satelliti della sua costellazione pianificata di 4,409. Inoltre, SpaceX prevede di lanciare altri 12,000 satelliti in tre fasi aggiuntive per completare la grande rete di costellazioni satellitari.

Questo ritardo nel lancio dei satelliti Starlink potrebbe avere un impatto sui piani di SpaceX di offrire una copertura Internet diffusa. Mentre la società continua a lavorare sull’implementazione e sull’espansione della sua costellazione di satelliti, i ritardi nei lanci possono ostacolare il progresso nella fornitura di servizi globali a banda larga.

