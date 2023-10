SpaceX Falcon 9 pronto a lanciare 22 satelliti Starlink

Un razzo SpaceX Falcon 9 lancerà oggi in orbita 22 satelliti Internet Starlink dalla stazione spaziale Cape Canaveral in Florida. Il lancio è previsto alle 5:20 EDT, con diverse opportunità di backup disponibili se necessario. Chi è interessato può guardare il lancio in diretta tramite l'account X di SpaceX (precedentemente noto come Twitter).

Il primo stadio del razzo Falcon 9, che in precedenza ha volato in 16 missioni, tornerà sulla Terra e atterrerà sulla nave drone Just Read the instructions circa 8.5 minuti dopo il lancio. Questo lancio sarà un volo in meno rispetto al record di riutilizzo dell'azienda, stabilito proprio il mese scorso.

Circa 65 minuti dopo il lancio, lo stadio superiore del Falcon 9 dispiegherà i 22 satelliti Starlink nello spazio. SpaceX ha rapidamente espanso la sua megacostellazione Starlink, con oltre 70 missioni orbitali lanciate solo nel 2023. Attualmente ci sono quasi 4,900 satelliti Starlink operativi in ​​orbita e questo lancio contribuirà alla continua crescita della costellazione.

Starlink fornisce servizi Internet ai clienti di tutto il mondo trasmettendo segnali dalla rete satellitare ai ricevitori a terra. Aggiungendo più satelliti alla costellazione, SpaceX mira ad aumentare la copertura e migliorare la connettività Internet a livello globale.

