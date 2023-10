Una nuova era nella connettività Internet: SpaceX lancia 23 satelliti Starlink

In un entusiasmante sviluppo per la connettività Internet globale, SpaceX si prepara a lanciare stasera in orbita 23 satelliti Starlink. Ciò segnerà la seconda missione della giornata per il razzo Falcon 9 della compagnia, con il lancio previsto dalla stazione spaziale della Cape Canaveral in Florida alle 7:45 EDT. Tuttavia, in caso di ritardi, sono disponibili sette opportunità di backup tra le 8:17 e le 10:47 EDT.

A differenza dei tradizionali provider Internet, Starlink fa parte dell'ambizioso progetto megacostellazione di SpaceX che mira a fornire un servizio Internet accessibile e ad alta velocità in tutto il mondo. La costellazione è composta da migliaia di piccoli satelliti che lavorano insieme per fornire connettività Internet, soprattutto nelle aree sottoservite. Con oltre 5,000 satelliti schierati fino ad oggi, SpaceX prevede di lanciarne ancora di più. Attualmente hanno il permesso di schierare 12,000 satelliti e hanno chiesto l'approvazione per lanciarne altri 30,000.

Il primo stadio del Falcon 9, che in precedenza ha completato con successo sette lanci e atterraggi, tenterà un altro atterraggio verticale sulla nave drone denominata A Shortfall of Gravitas. L'atterraggio dovrebbe avvenire circa 8.5 minuti dopo il decollo, nell'Oceano Atlantico.

Se tutto andrà secondo i piani, i 23 satelliti Starlink verranno lanciati nell'orbita terrestre bassa circa 65.5 minuti dopo il decollo. Questa implementazione contribuirà all’espansione della costellazione, consentendo a più persone in tutto il mondo di accedere a connessioni Internet affidabili per vari scopi, tra cui l’istruzione, la comunicazione e l’imprenditorialità.

Per assistere a questo evento fondamentale, gli spettatori possono sintonizzarsi sull'account ufficiale di SpaceX su X (precedentemente noto come Twitter). La copertura in diretta inizierà circa cinque minuti prima del decollo, offrendo un posto in prima fila per assistere alla meraviglia tecnologica del dispiegamento dei satelliti e dell'atterraggio dei razzi.

FAQ:

D: Cos'è Starlink?

R: Starlink è una megacostellazione di piccoli satelliti schierati da SpaceX per fornire connettività Internet globale.

D: Quanti satelliti Starlink ha lanciato SpaceX?

R: Ad oggi, SpaceX ha lanciato oltre 5,000 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa.

D: Qual è lo scopo dell'atterraggio verticale del razzo Falcon 9?

R: L'atterraggio verticale del primo stadio del Falcon 9 ne consente il riutilizzo, riducendo il costo delle missioni spaziali.

D: Come posso guardare lo schieramento del satellite Starlink e l'atterraggio del razzo?

R: L'evento sarà trasmesso in live streaming sull'account ufficiale di SpaceX su X (precedentemente noto come Twitter). La copertura inizierà circa cinque minuti prima del decollo.