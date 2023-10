SpaceX lancerà altri 22 satelliti Starlink nel volo spaziale Doubleheader

SpaceX si sta preparando per un volo spaziale doubleheader mentre si prepara a lanciare altri 22 dei suoi satelliti Internet Starlink. La prima tappa di questo doubleheader avrà luogo stasera, 8 ottobre, con il decollo di un razzo Falcon 9 dalla stazione spaziale di Cape Canaveral alle 9:06 EDT. Sono inoltre disponibili quattro opportunità di backup per il lancio.

Il lancio e la missione possono essere seguiti in diretta tramite l'account di SpaceX su X (ex Twitter) con copertura che inizia cinque minuti prima del decollo. Se tutto andrà secondo i piani, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra e atterrerà verticalmente sulla nave drone di SpaceX A Shortfall of Gravitas circa 8.5 minuti dopo il lancio. Questo particolare primo stadio del Falcon 9 ha già completato 14 decolli e atterraggi, compreso l'invio di astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale per la NASA.

Circa 65 minuti dopo il lancio, i 22 satelliti Starlink verranno lanciati dallo stadio superiore del Falcon 9 nell'orbita terrestre bassa. Dopo questo lancio, ci sarà un'altra missione Starlink dalla costa occidentale alle 3:23 EDT. Questo sarà il 71esimo e il 72esimo lancio orbitale dell'anno per SpaceX, la maggior parte dei quali sarà dedicata all'espansione della megacostellazione Starlink.

La megacostellazione Starlink è attualmente composta da oltre 4,830 satelliti operativi e si concentra sulla fornitura di accesso a Internet nelle aree sottoservite di tutto il mondo. SpaceX continua a fare progressi nel campo della connettività Internet via satellite e questi prossimi lanci contribuiscono ulteriormente al raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi.

Fonte:

Fonte: Space.com - "SpaceX lancerà stasera altri 22 satelliti Starlink su un razzo utilizzato da record"