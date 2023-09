Un razzo SpaceX Falcon 9 per lanciare in orbita 22 satelliti Starlink

Un razzo SpaceX Falcon 9 sarà lanciato dalla Space Coast della Florida, portando in orbita 22 satelliti Starlink. Il lancio è previsto dalla Cape Canaveral Space Force Station alle 6:39 EDT (2239:XNUMX GMT). Chi è interessato può guardare la copertura in diretta tramite l'account di SpaceX su X (ex Twitter), con la copertura che inizia cinque minuti prima del decollo.

Dopo il decollo, se tutto andrà come previsto, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra per un atterraggio verticale su una nave drone SpaceX in mare circa 8.5 minuti dopo il lancio. Questo segnerà il decimo decollo e atterraggio per questo particolare primo stadio del Falcon 10. Il record per il riutilizzo dei razzi è attualmente di 9 voli, detenuto da due diversi booster.

I 22 satelliti Starlink verranno lanciati dallo stadio superiore del Falcon 9 nell'orbita terrestre bassa (LEO) circa 65 minuti dopo il lancio. Questa missione sarà il 69esimo lancio orbitale per SpaceX nel 2023 e circa il 60% di questi voli sono stati dedicati all'espansione della rete Starlink.

La megacostellazione Starlink di SpaceX è attualmente composta da quasi 4,800 satelliti operativi e questo numero continuerà ad aumentare in futuro. È stato concesso il permesso a SpaceX di schierare 12,000 satelliti in LEO e hanno richiesto l'approvazione per altri 30,000.

Il lancio di questi 22 satelliti Starlink contribuirà agli sforzi in corso di SpaceX per fornire una copertura globale a banda larga. Con ogni lancio, la rete Starlink cresce, avvicinandoci a un mondo in cui l'accesso a Internet è disponibile in ogni angolo del pianeta.

