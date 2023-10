SpaceX si appresta a lanciare 22 satelliti Starlink per potenziare la costellazione satellitare

La costellazione di satelliti Starlink di SpaceX sta per ricevere un aggiornamento significativo con il lancio di 22 satelliti dalla Florida. Il decollo del razzo Falcon 9 che trasporta i 22 satelliti Internet Starlink è previsto martedì 17 ottobre alle 5:20 ET dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la Cape Canaveral Space Force Station.

Questo particolare lancio è degno di nota perché segna il sedicesimo volo del primo stadio del razzo. Il booster ha precedentemente supportato missioni come GPS III Space Vehicle 16, GPS III Space Vehicle 04, Inspiration05, Ax-4, Nilesat 1, OneWeb Launch 301, ARABSAT BADR-17 e otto missioni Starlink. Questo impressionante track record dimostra la riutilizzabilità e l’affidabilità dei razzi di SpaceX.

Dopo la separazione degli stadi, il booster del primo stadio non verrà scartato ma ritornerà sulla Terra. Eseguirà una discesa controllata e alla fine atterrerà sulla nave drone Just Read the instructions, che sarà situata nell'Oceano Atlantico. Questo sforzo di atterraggio e recupero testimonia l'impegno di SpaceX per l'esplorazione spaziale sostenibile riutilizzando componenti costosi invece di scartarli dopo un singolo utilizzo.

Per coloro che sono interessati a seguire lo svolgimento della missione, la copertura in diretta sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di SpaceX, @SpaceX, circa cinque minuti prima del decollo. Ciò fornirà agli spettatori un posto in prima fila per assistere al decollo del razzo Falcon 9 che trasporta i satelliti Starlink e al successivo atterraggio del booster sulla nave drone nell'Oceano Atlantico.

Con ogni lancio riuscito, la costellazione di satelliti Starlink di SpaceX continua ad espandersi, portando la connettività Internet globale ad alta velocità sempre più vicina alla realtà.

Fonte:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)