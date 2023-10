SpaceX lancerà 22 satelliti Starlink in missioni consecutive

SpaceX si sta preparando a lanciare domenica 22 satelliti Internet Starlink dalla California, segnando l'inizio di una giornata impegnativa per l'azienda. Il razzo Falcon 9 dovrebbe decollare dalla base spaziale di Vandenberg, in California, nelle prime ore del mattino. Se il lancio viene ritardato, sono disponibili due opportunità di backup.

A differenza dei lanci tradizionali, SpaceX trasmetterà l’evento in streaming sul proprio account di social media, consentendo agli appassionati dello spazio di guardare l’azione in tempo reale. La trasmissione inizierà poco prima del decollo, offrendo agli spettatori uno sguardo da vicino sull'ascesa del razzo nel cielo.

Una volta in orbita, il primo stadio del Falcon 9 ritornerà sulla Terra per un atterraggio verticale sulla nave drone “Of Course I Still Love You”, di stanza nell'Oceano Pacifico. Ciò segnerà il settimo lancio e atterraggio riuscito per il primo stadio del razzo, evidenziando le impressionanti capacità di riutilizzabilità dell'azienda.

Circa 62.5 minuti dopo il decollo, i 22 satelliti Starlink verranno lanciati dallo stadio superiore del Falcon 9. Questi satelliti fanno parte dell'ambizioso obiettivo di SpaceX di creare una megacostellazione a banda larga chiamata Starlink, che mira a fornire accesso a Internet ad alta velocità a livello globale. Attualmente, ci sono circa 4,900 satelliti Starlink operativi nell'orbita terrestre bassa, con l'intenzione di dispiegarne fino a 12,000.

Questo lancio è solo l'inizio di una giornata impegnativa per SpaceX, poiché hanno in programma di condurre un'altra missione nel corso della giornata. La società lancerà in serata altri 23 satelliti Starlink dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida. Ciò dimostra la rapida espansione e il progresso della megacostellazione Starlink.

Con ogni lancio di successo, SpaceX ci avvicina a un mondo in cui l’accesso a Internet ad alta velocità è disponibile per tutti, indipendentemente da dove si trovino. Mentre l’azienda continua a spingersi oltre i confini della tecnologia spaziale, le possibilità di connettività ed esplorazione globale si espandono.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è SpaceX?

SpaceX è un produttore aerospaziale americano privato e una società di trasporto spaziale fondata da Elon Musk.



Cosa sono i satelliti Starlink?

I satelliti Starlink fanno parte dell'ambizioso progetto di SpaceX di creare una megacostellazione globale a banda larga che fornisca accesso a Internet in aree remote.



Quanti satelliti Starlink operativi ci sono?

Attualmente, ci sono circa 4,900 satelliti Starlink operativi nell'orbita terrestre bassa.



Qual è l'obiettivo di Starlink?

L’obiettivo di Starlink è fornire accesso a Internet ad alta velocità a livello globale, colmando il divario digitale e collegando le comunità svantaggiate.



Quanti satelliti Starlink SpaceX prevede di schierare?

SpaceX ha il permesso di schierare fino a 12,000 satelliti Starlink in totale.



