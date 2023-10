SpaceX lancerà 22 satelliti Starlink nella seconda metà del Doubleheader

SpaceX è pronta a lanciare 22 dei suoi satelliti a banda larga Starlink nella seconda metà di un doubleheader di lancio. Il lancio è previsto lunedì mattina, alle 3:23 EDT, presso la base spaziale di Vandenberg in California. Sono disponibili quattro opportunità di backup tra le 4:14 EDT e le 7:46 EDT. Il razzo Falcon 9 trasporterà i satelliti nell'orbita terrestre bassa.

Questo lancio segue subito dopo un altro lancio di Starlink previsto per domenica sera dalla stazione spaziale della Cape Canaveral in Florida. La megacostellazione Internet dell'azienda, Starlink, ha attualmente oltre 4,800 satelliti operativi in ​​orbita e questi due lanci si aggiungeranno a quel numero.

Se tutto andrà come previsto, il primo stadio del Falcon 9 effettuerà un atterraggio verticale in mare sulla nave drone di SpaceX, Of Course I Still Love You, circa 8.5 minuti dopo il lancio. Questa sarà la 14a volta che questo particolare primo stadio del Falcon 9 verrà utilizzato. Ha un track record di successo, con una delle sue missioni precedenti che è stata il lancio della navicella spaziale Double Asteroid Redirection Test (DART) della NASA nel settembre 2022.

I 22 satelliti Starlink verranno lanciati nell'orbita terrestre bassa circa 62.5 minuti dopo il lancio. SpaceX fornirà una copertura in diretta del lancio sul suo account su X (precedentemente noto come Twitter), a partire da cinque minuti prima del decollo.

Fonte: descrizione della missione SpaceX