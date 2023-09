Il razzo Falcon 9 di SpaceX lancerà 21 satelliti Starlink

By

SpaceX si sta preparando per un altro lancio, questa volta inviando un razzo Falcon 9 dalla base spaziale di Vandenberg in California. Il razzo trasporterà 21 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa (LEO). Il lancio è previsto per lunedì mattina presto (25 settembre) alle 3:23 EDT (0723:12 GMT; 23:XNUMX ora locale della California).

Se tutto andrà liscio, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra e atterrerà su una nave drone SpaceX circa 8.5 minuti dopo il lancio. Questo particolare primo stadio è stato riutilizzato e ha già subito cinque decolli e atterraggi riusciti, rendendo questa la sesta missione.

Si prevede che il dispiegamento dei satelliti Starlink avvenga circa 62.5 minuti dopo il lancio. Starlink è l'ambizioso progetto di SpaceX volto a creare una megacostellazione globale di Internet. Attualmente ci sono oltre 4,750 satelliti operativi in ​​LEO e SpaceX ha in programma di continuare ad espandere questa rete in futuro.

Questo lancio arriva poco dopo il 17° volo da record di SpaceX per un primo stadio Falcon 9 riutilizzato. Il rapido riutilizzo dei razzi è un risultato significativo per SpaceX, che dimostra il suo impegno per un’esplorazione spaziale economicamente vantaggiosa.

Per guardare il lancio in diretta, puoi sintonizzarti sull'account di SpaceX su X (ex Twitter) con la copertura che inizia cinque minuti prima del decollo. Si prospettano tempi entusiasmanti poiché SpaceX continua a ampliare i confini della tecnologia spaziale e a costruire la propria rete Starlink.

Definizione: L'orbita terrestre bassa (LEO) si riferisce a un'orbita attorno alla Terra con un'altitudine compresa tra 160 chilometri (99 miglia) e 2,000 chilometri (1,200 miglia).

