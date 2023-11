SpaceX collabora con l'Agenzia spaziale europea per lanciare i satelliti Galileo

Le ambizioni spaziali dell’Europa hanno incontrato un ostacolo mentre cerca di tenere il passo con gli Stati Uniti e la Cina nella corsa all’esplorazione spaziale. Dopo la conclusione della sua collaborazione con la Russia nel febbraio 2022, l’Europa è stata alle prese con la ricerca di alternative per sostenere il proprio settore spaziale. Una recente battuta d'arresto nello sviluppo del razzo Ariane 6 ha ulteriormente evidenziato le sfide affrontate dall'Agenzia spaziale europea (ESA).

Per affrontare queste battute d’arresto, SpaceX è intervenuta per collaborare con l’Agenzia spaziale europea (ESA) e assistere nel lancio di un massimo di quattro satelliti Galileo il prossimo anno. Questa partnership, che deve ancora ricevere l'approvazione finale da parte della Commissione Europea e degli Stati membri dell'UE, segna una pietra miliare significativa negli sforzi spaziali dell'Europa.

Il direttore della navigazione dell'ESA, Javier Benedicto, ha rivelato che SpaceX prevede di effettuare due lanci Falcon 9, ciascuno con due satelliti Galileo. La costellazione Galileo, simile al Global Positioning System (GPS) degli Stati Uniti e al Beidou cinese, fornisce servizi di navigazione essenziali che si estendono in tutto il mondo. Questa impresa rappresenta il primo coinvolgimento di SpaceX nel lancio di satelliti dell'UE contenenti apparecchiature classificate, nonché il primo caso in 15 anni in cui la navicella spaziale Galileo verrà lanciata da fuori Europa.

La collaborazione tra SpaceX ed ESA ha anche innescato discussioni tra Stati Uniti e Unione Europea riguardo alla conclusione di un accordo per salvaguardare le informazioni classificate trasmesse attraverso questi satelliti.

La dipendenza dell'Europa dal razzo Ariane 5, che ora è stato ritirato, e dalla Soyuz russa per i lanci di Galileo, ha portato il continente alla ricerca di soluzioni alternative. Il razzo Ariane 6, nonostante ritardi dovuti a problemi tecnici, ha il potenziale per supportare i futuri lanci del satellite Galileo.

Con la continua espansione della costellazione Galileo, l’Europa mira a rafforzare le proprie capacità spaziali e a mantenere la competitività nell’industria spaziale globale. Mentre le potenze mondiali avanzano nell’esplorazione spaziale, l’Europa si sforza di superare i suoi ostacoli per tenere il passo e contribuire ai progressi che si verificano oltre il nostro pianeta.

FAQ

1. Qual è lo scopo della costellazione Galileo?

La costellazione Galileo, simile a GPS, Beidou e GLONASS, fornisce servizi di navigazione globale, consentendo agli utenti di determinare un posizionamento accurato e informazioni sulla posizione in tempo reale.

2. Chi sta collaborando al lancio dei satelliti Galileo?

SpaceX ha collaborato con l'Agenzia spaziale europea (ESA) per condurre i prossimi lanci dei satelliti Galileo.

3. Perché l'Europa è alla ricerca di alternative per il suo settore spaziale?

L’Europa ha interrotto la cooperazione con la Russia nel settore spaziale nel febbraio 2022, lasciando il continente alla ricerca di partenariati e soluzioni alternative.

4. Quali sono le implicazioni della collaborazione SpaceX-ESA?

La partnership rappresenta la prima volta in cui SpaceX lancia satelliti dell’UE con apparecchiature classificate e il primo caso in 15 anni in cui il territorio non europeo viene utilizzato per i lanci dei veicoli spaziali Galileo.

