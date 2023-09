SpaceX pianifica il lancio di un razzo dalla stazione spaziale di Cape Canaveral

SpaceX lancerà venerdì sera un razzo Falcon 9 dalla stazione spaziale di Cape Canaveral. Il lancio è previsto per le 7:56 e avrà luogo presso lo Space Launch Complex 40. Il razzo trasporterà 22 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa. Tuttavia, il lancio è soggetto alle condizioni meteorologiche, con una probabilità del 40% di impatto meteorologico secondo le previsioni del 45° Stormo Spaziale.

Se SpaceX attende il lancio dopo le 11:15, le probabilità di un impatto meteorologico diminuiscono al 11%. Ci sono anche due opportunità di lancio di riserva alle 12:11 e alle 30:XNUMX. Dopo il lancio, il primo stadio del razzo dovrebbe atterrare su una nave drone nell'Oceano Atlantico.

Oltre a questo lancio di SpaceX, la Space Coast può aspettarsi anche un altro lancio da parte della United Launch Alliance sabato mattina. Il lancio dell'Atlas V per il National Reconnaissance Office è previsto per le 8:51 presso lo Space Launch Complex 41. Questa missione, nota come SILENTBARKER, mira a migliorare la consapevolezza del dominio spaziale per l'NRO e la US Space Force. Le previsioni per questo lancio indicano una probabilità del 15% che le condizioni meteorologiche influenzino il lancio.

Definizioni:

– Falcon 9: un razzo riutilizzabile a due stadi sviluppato da SpaceX per il trasporto di carichi utili nell'orbita terrestre e oltre.

– Starlink: una costellazione Internet satellitare costruita da SpaceX.

– Orbita terrestre bassa: la regione dello spazio entro circa 2,000 chilometri sopra la superficie terrestre dove si trovano la maggior parte dei satelliti e la Stazione Spaziale Internazionale.

– Droneship: una piattaforma stazionata nell'oceano per fornire un sito di atterraggio per i razzi riutilizzabili di SpaceX.

