SpaceX pronto per due lanci consecutivi di satelliti Starlink in Florida e California

SpaceX si sta preparando per due lanci consecutivi di satelliti Starlink sul suo razzo Falcon 9. Il primo lancio è previsto per domenica 8 ottobre dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) presso la base spaziale di Vandenberg in California. I 21 satelliti Starlink verranno schierati nell'orbita terrestre bassa alle 12:23 PT.

Il prossimo lancio segnerà il 14° volo per il booster del primo stadio, che in precedenza ha supportato varie missioni tra cui Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B e otto missioni Starlink. Dopo la separazione delle fasi, la prima tappa tenterà l'atterraggio sulla nave drone “Of Course I Still Love You” posizionata nell'Oceano Pacifico.

Il secondo lotto di satelliti Starlink verrà lanciato lunedì 9 ottobre dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. L'orario di decollo previsto è alle 9:06 ET.

Similmente al primo lancio, il booster del primo stadio Falcon 9 per il secondo lancio ha volato in 14 missioni precedenti, tra cui CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA e cinque missioni Starlink. La prima fase tenterà un atterraggio sulla nave drone “A Shortfall of Gravitas” di stanza nell’Oceano Atlantico.

SpaceX fornirà un webcast in diretta di entrambi i lanci sul suo sito ufficiale. Il webcast inizierà circa cinque minuti prima del decollo.

In sintesi, SpaceX si sta preparando per due lanci consecutivi di satelliti Starlink, con il primo lancio che avrà luogo in California e il secondo in Florida. Questi lanci contribuiranno al dispiegamento continuo della costellazione di satelliti Starlink di SpaceX, fornendo una copertura Internet globale.

Definizioni:

– Starlink: una costellazione Internet satellitare costruita da SpaceX, che fornisce una copertura Internet globale.

– Falcon 9: un veicolo di lancio in orbita a due stadi sviluppato e prodotto da SpaceX.

– Orbita terrestre bassa: la regione dello spazio entro circa 2,000 chilometri (1,200 miglia) dalla superficie terrestre dove opera la maggior parte dei satelliti.

