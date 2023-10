SpaceX assembla il prototipo di astronave in vista del volo di prova

SpaceX ha completato l'impilamento del suo ultimo prototipo di astronave presso la propria struttura a Starbase, in Texas, in preparazione per il secondo volo di prova della navicella. L'azienda ha condiviso le foto del processo di impilamento sui social media, insieme alla notizia che stanno lavorando con la Federal Aviation Administration (FAA) per ottenere una licenza di lancio.

La FAA ha recentemente concluso le sue indagini sul primo volo di prova della Starship, avvenuto il 20 aprile. Sfortunatamente, la missione ha riscontrato problemi e il veicolo è stato intenzionalmente distrutto. Tuttavia, Elon Musk ha dichiarato che l'ultimo veicolo Starship è tecnicamente pronto per il volo, con i test di accensione dei suoi motori riusciti. SpaceX è in attesa dell'autorizzazione della FAA per procedere con il lancio.

Con un'altezza di quasi 400 piedi, Starship è il razzo più grande e potente mai costruito. Supera la capacità di spinta del razzo lunare Saturn V della NASA. La navicella spaziale è composta da due stadi: lo stadio superiore, noto anche come Starship, e il primo stadio booster, noto come Super Heavy. Entrambi i componenti sono progettati per essere completamente riutilizzabili, un fattore cruciale per rendere economicamente fattibile la colonizzazione di Marte, secondo Musk.

Questa non è la prima volta che SpaceX impila questo particolare prototipo di astronave. Il team ha completato un’operazione simile proprio il mese scorso. Mentre l'azienda procede con i preparativi per l'imminente volo di prova, continua a lavorare a stretto contatto con la FAA per garantire un lancio di successo.

