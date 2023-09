SpaceX stabilisce un record con il 200esimo lancio di booster riutilizzati

SpaceX è pronta a lanciare la sua 200esima missione utilizzando un booster già volato in precedenza, mentre si prepara per la missione Starlink 6-18 dalla stazione spaziale della Cape Canaveral. Il decollo del razzo Falcon 9 è previsto sabato notte, con a bordo 22 satelliti Starlink. Questo lancio segnerà anche il 17° volo del booster del primo stadio, che dovrebbe atterrare con successo sulla nave drone Just Read the instructions nell'Oceano Atlantico.

Si prevede che le condizioni meteorologiche per il lancio saranno favorevoli, con una probabilità del 95% di bel tempo. Nel caso di un ritardo di 24 ore, le probabilità di condizioni meteorologiche favorevoli sarebbero del 90%, diminuendo gradualmente fino all’80% durante la finestra di lancio di tre ore.

In caso di successo, questo lancio sarà il 228esimo recupero di successo di SpaceX da quando ha ottenuto il suo primo atterraggio nel dicembre 2015. La società ha mantenuto un track record impressionante, non perdendo un booster della prima fase da febbraio 2021 e ottenendo 153 atterraggi riusciti consecutivi.

Questa missione segnerà anche il 266esimo lancio complessivo di SpaceX dalla sua prima missione di successo nel 2008. Si tratta del 67esimo lancio per SpaceX quest'anno, mantenendo la sua posizione di attore leader nel settore spaziale. Con un record di 51 lanci dalla Space Coast previsti quest'anno, SpaceX è stata responsabile della maggior parte di essi, dimostrando la sua posizione dominante nel mercato.

Guardando al futuro, SpaceX ha in programma molti altri lanci del Falcon 9, incluso il prossimo lancio del Falcon Heavy il 5 ottobre. Questa missione sarà in collaborazione con la NASA, poiché la sonda Psyche si imbarca in una missione pluriennale per studiare l'asteroide ricco di metalli chiamato anche Psyche.

Mentre SpaceX è stata la principale azienda a lanciare quest'anno dalla Space Coast, Relativity Space ha lasciato il segno a marzo con il suo razzo Terran 3 stampato in 1D. Mentre l’industria spaziale continua ad evolversi, SpaceX rimane in prima linea nella riutilizzabilità e nell’innovazione.

Definizioni:

– Booster: un motore a razzo che fornisce la spinta per spingere un veicolo spaziale da terra e nello spazio.

– Droneship: una nave autonoma utilizzata per atterrare e recuperare razzi in mare.

Fonti: N/D