SpaceX lancerà il razzo Falcon 9 con i satelliti Starlink

SpaceX prevede di lanciare un razzo Falcon 9 dalla base spaziale di Vandenberg lunedì 11 settembre alle 11:57. Il razzo trasporterà 21 satelliti Starlink, che fanno parte del servizio Internet satellitare a banda larga ad alta velocità di SpaceX.

Se il lancio iniziale viene ritardato, SpaceX offre opportunità di lancio di riserva martedì e mercoledì. L'azienda mira a far atterrare il primo stadio del razzo sulla nave drone Of Course I Still Love You nell'Oceano Pacifico, che sarà l'undicesimo volo per questo particolare booster.

Un webcast in diretta del lancio sarà disponibile sul profilo SpaceX su X (ex Twitter) circa cinque minuti prima del decollo.

Starlink è l'ambizioso progetto di SpaceX per creare una costellazione Internet satellitare globale. Questi piccoli satelliti, del peso di circa 260 kg ciascuno, saranno schierati nell’orbita terrestre bassa per fornire connettività Internet ad alta velocità e a bassa latenza in tutto il mondo. Con lo spiegamento di 21 satelliti aggiuntivi, SpaceX espanderà la sua flotta Starlink per migliorare il suo crescente servizio Internet a banda larga.

La tecnologia del razzo riutilizzabile Falcon 9 di SpaceX consente lanci spaziali economicamente vantaggiosi recuperando e riutilizzando il primo stadio del razzo. L'azienda ha raggiunto traguardi significativi nell'atterraggio e nel volo di ritorno dei booster, dimostrando il potenziale per ridurre i costi di lancio e aumentare l'accessibilità allo spazio.

