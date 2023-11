SpaceX lancerà in orbita 23 satelliti Starlink: espansione dell'accesso a Internet

La società di esplorazione spaziale SpaceX lancerà stasera in orbita altri 23 satelliti Internet Starlink. Il lancio avverrà dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, segnando un altro periodo impegnativo per l’azienda. La finestra di lancio programmata si aprirà alle 11:01 EDT (0401:22 GMT del XNUMX novembre) e potrai guardare la trasmissione in diretta sull'account di SpaceX su X (precedentemente noto come Twitter).

In caso di successo, il primo stadio del razzo Falcon 9 tornerà sulla Terra, atterrando verticalmente sulla nave drone denominata “A Shortfall of Gravitas” nell’Oceano Atlantico, circa 8.5 minuti dopo il decollo. Questo particolare booster ha un track record impressionante, essendo stato utilizzato in 15 lanci e atterraggi precedenti. Ha supportato missioni come i voli Starlink, nonché missioni di astronauti per la NASA, vale a dire Crew-3 e Crew-4.

Dopo circa 65.5 minuti, i 23 satelliti Starlink verranno schierati nell'orbita terrestre bassa dallo stadio superiore del Falcon 9. Questa implementazione contribuirà agli sforzi continui di SpaceX per espandere la copertura Internet globale attraverso la sua costellazione Starlink. Con ogni lancio satellitare, la rete di satelliti in orbita cresce, aumentando l’accessibilità ai servizi Internet ad alta velocità in aree remote e scarsamente servite.

FAQ:

D: Cos'è Starlink?

R: Starlink è una costellazione di satelliti costruita da SpaceX per fornire una copertura Internet a banda larga globale.

D: Quanti satelliti Starlink sono attualmente in orbita?

R: Ad oggi, SpaceX ha messo in orbita migliaia di satelliti Starlink.

D: Come funziona Starlink?

R: I satelliti Starlink funzionano formando una rete mesh nello spazio, consentendo la comunicazione interconnessa tra i satelliti e le stazioni terrestri per fornire servizi Internet.

D: Perché è importante espandere l’accesso a Internet?

R: L’espansione dell’accesso a Internet comporta immensi vantaggi socioeconomici, consentendo la connettività in aree precedentemente sottoservite e promuovendo opportunità educative, economiche e tecnologiche.

D: Dove posso guardare il lancio di SpaceX?

R: Le trasmissioni in diretta di SpaceX possono essere visualizzate sul loro account Twitter ufficiale, X.

