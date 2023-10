SpaceX lancerà 23 satelliti Starlink, continuando l'espansione globale

SpaceX si sta preparando per un altro lancio storico, mentre si prepara a mettere in orbita 23 satelliti Internet Starlink. Questa missione, prevista per le ore serali del 29 ottobre, sarà il secondo lancio della giornata, a dimostrazione dell'impegno dell'azienda nell'espansione rapida della propria rete. A differenza delle missioni precedenti, questo lancio sarà caratterizzato da finestre di backup per far fronte a potenziali ritardi, estendendo l’opportunità di decollo per tutta la serata.

Per assistere dal vivo a questo entusiasmante evento, gli spettatori possono sintonizzarsi sull'account X di SpaceX (precedentemente noto come Twitter), dove la copertura inizierà circa cinque minuti prima del decollo. L'attesa e l'eccitazione che circondano ogni lancio sono palpabili, poiché SpaceX continua a catturare l'immaginazione del pubblico con la sua tecnologia innovativa e obiettivi ambiziosi.

Se tutto andrà secondo i piani, il primo stadio del razzo Falcon 9 effettuerà un impressionante ritorno sulla Terra, eseguendo un atterraggio verticale sulla nave drone “A Shortfall of Gravitas”, di stanza nell'Oceano Atlantico. Questo atterraggio riuscito segnerà l'ottava volta che questo particolare primo stadio del Falcon 9 verrà recuperato in sicurezza.

Si prevede che il dispiegamento dei 23 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa avvenga circa 65.5 minuti dopo il decollo. Ogni aggiunta alla costellazione avvicina SpaceX al raggiungimento della sua visione di fornire una copertura Internet a banda larga globale. Con oltre 5,000 satelliti Starlink già lanciati, la società prevede di implementarne fino a altri 12,000, con richieste presentate per ulteriori 30,000.

Il progetto Starlink di SpaceX rappresenta una svolta nella connettività, promettendo di fornire servizi Internet a banda larga ai clienti di tutto il mondo, comprese le aree remote e sottoservite. Sfruttando i progressi della tecnologia satellitare, SpaceX sta aprendo la strada a un futuro più interconnesso.

FAQ

D: Cos'è il progetto Starlink di SpaceX?

R: Starlink è l'ambizioso progetto di mega costellazione di SpaceX volto a fornire servizi Internet a banda larga ai clienti di tutto il mondo. Implica il dispiegamento di migliaia di satelliti nell’orbita terrestre bassa per creare una rete globale.

D: Quanti satelliti Starlink verranno lanciati nella prossima missione?

R: SpaceX lancerà 23 satelliti Starlink nella prossima missione.

D: Come posso guardare il lancio in diretta?

R: Gli spettatori possono sintonizzarsi sull'account X di SpaceX (precedentemente noto come Twitter) per guardare la copertura in diretta. La copertura inizierà circa cinque minuti prima del decollo.

D: Quanti satelliti Starlink sono stati lanciati finora?

R: Finora sono stati lanciati nell'orbita terrestre bassa oltre 5,000 satelliti Starlink.

D: Quali sono i piani futuri di SpaceX per Starlink?

R: SpaceX prevede di schierare fino a 12,000 ulteriori satelliti Starlink, con richieste presentate per ulteriori 30,000, indicando una significativa espansione in cantiere.