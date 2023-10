Il razzo Falcon 9 di SpaceX lancerà 21 satelliti Starlink

Un razzo SpaceX Falcon 9 lancerà in orbita 21 satelliti Internet Starlink dalla base spaziale Vandenberg in California. Il lancio è previsto per la mattina presto di oggi, con il decollo del razzo alle 3:47 EDT. Tuttavia, se i tempi non funzionano, sono disponibili tre opportunità di backup.

Il lancio sarà trasmesso in webcast su X, precedentemente noto come Twitter, con una copertura che inizierà circa cinque minuti prima del decollo. Se tutto andrà come previsto, il primo stadio del Falcon 9 tornerà in sicurezza sulla Terra, atterrando sulla nave drone “Of Course I Still Love You” circa 8.5 minuti dopo il lancio. Il primo stadio di questo particolare razzo ha già completato 16 voli, solo uno in meno rispetto al record di riutilizzo di SpaceX.

I 21 satelliti Starlink verranno lanciati dallo stadio superiore del Falcon 9 circa 62.5 minuti dopo il lancio. Questo lancio segna la 75a missione orbitale per SpaceX nel 2023, poiché la compagnia punta a realizzare 100 voli entro la fine dell'anno e 144 nel 2024.

L'obiettivo principale di SpaceX quest'anno è stato quello di costruire la megacostellazione Starlink, che mira a fornire una copertura Internet globale. Attualmente Starlink è composta da quasi 4,900 satelliti operativi e questo numero continuerà a crescere in futuro.

Fonte:

– Space.com

– Azernews