Un razzo SpaceX Falcon 9 lancerà in orbita 21 satelliti Starlink

SpaceX si sta preparando per un altro lancio di razzi, questa volta per mettere in orbita 21 satelliti Internet Starlink. Il razzo Falcon 9 decollerà dalla base spaziale Vandenberg in California sabato alle 3:47 EDT. In caso di ritardi, le opportunità di backup sono disponibili tra le 4:23 EDT e le 6:00 EDT.

Il lancio verrà trasmesso in streaming sull'account di SpaceX su X (precedentemente noto come Twitter) a partire da circa cinque minuti prima del decollo. Se tutto andrà secondo i piani, il primo stadio del Falcon 9 ritornerà sulla Terra e atterrerà sulla nave drone “Of Course I Still Love You” circa 8.5 minuti dopo il lancio. Questo segnerà il sedicesimo volo per il primo stadio di questo particolare razzo, solo un volo in meno rispetto al record di riutilizzo della compagnia.

Dopo circa 62.5 minuti, i 21 satelliti Starlink si schiereranno dallo stadio superiore del Falcon 9. Questo lancio sarà la 75a missione orbitale di SpaceX nel 2023, poiché la compagnia si impegna a raggiungere il suo obiettivo di 100 voli entro la fine dell'anno e 144 voli nel 2024.

Il progetto Starlink di SpaceX è stato al centro dell'attenzione quest'anno, con circa il 60% dei voli dedicati all'espansione della megacostellazione di Internet. Attualmente Starlink conta quasi 4,900 satelliti operativi e questo numero continuerà ad aumentare nei prossimi anni.

