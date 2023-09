SpaceX si prepara per un altro lancio di Starlink

SpaceX si sta preparando per il prossimo lancio di Starlink da Cape Canaveral, previsto per venerdì sera. La missione Starlink 6-14 vedrà un razzo Falcon 9 trasportare fino a 22 satelliti Internet decollare dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station. La finestra di lancio principale è fissata per le 7:56, con opzioni di backup disponibili se necessario.

Si prevede che le condizioni meteorologiche siano favorevoli, con una probabilità del 60% di buone condizioni all'inizio della finestra, che aumenta all'85% entro la fine. In caso di ritardo di 24 ore, la probabilità aumenta al 90%. SpaceX prevede di recuperare il booster del primo stadio, che effettuerà il suo settimo volo, sulla nave drone A Shortfall of Gravitas nell'Atlantico.

In termini di copertura del lancio, SpaceX ha annunciato che fornirà aggiornamenti sui suoi lanci privati ​​solo attraverso il suo account ufficiale sulla piattaforma X (ex Twitter). Questo cambiamento arriva dopo che la compagnia ha offerto la copertura del lancio della sua ultima missione domenica sera dal Kennedy Space Center su X, pochi minuti prima del decollo.

Sebbene SpaceX continui a mantenere un tasso di lancio elevato, vale la pena notare che questo sarà il 47esimo lancio dalla Space Coast quest'anno, e quasi tutti saranno condotti da SpaceX. La United Launch Alliance (ULA) avrà solo il suo secondo lancio dell'anno sabato mattina con un razzo Atlas V in missione per il National Reconnaissance Office e la Space Force. L'altro lancio della Space Coast quest'anno è stato condotto da Relativity Space a marzo.

Includendo i lanci dalle sue strutture in California, SpaceX è sulla buona strada per superare i 90 lanci quest’anno. Questo lancio segnerà il suo 63esimo volo orbitale nel 2023, superando già il precedente record di 61 stabilito nel 2022. È importante notare che questo conteggio non include il tentativo fallito del 20 aprile della sua Starship e Super Heavy dal lancio di prova in Texas facilità. Tuttavia, SpaceX ha un'altra nave stellare in attesa di approvazione da parte della Federal Aviation Administration per un altro tentativo di lancio.

Definizioni:

– Falcon 9: un veicolo di lancio di media portata a due stadi per orbitare sviluppato e prodotto da SpaceX.

– Starlink: il progetto di costellazione satellitare di SpaceX che mira a fornire una copertura globale a banda larga.

– Droneship: una nave autonoma utilizzata da SpaceX per l'atterraggio e il recupero di razzi in mare.

– United Launch Alliance (ULA): una joint venture tra Boeing e Lockheed Martin che fornisce servizi di lancio nello spazio.

– Atlas V: un veicolo di lancio sviluppato da ULA.

– National Reconnaissance Office (NRO): organizzazione governativa statunitense responsabile della progettazione, acquisizione, lancio e funzionamento dei satelliti di intelligence.

– Space Force: un ramo delle forze armate degli Stati Uniti responsabile della guerra spaziale.

