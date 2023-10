By

Il razzo Falcon Heavy di SpaceX è arrivato al Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA, in preparazione per la sua imminente missione di inviare la navicella spaziale Psyche della NASA sull'asteroide metallico chiamato anche Psyche. Tuttavia, le condizioni meteorologiche potrebbero rappresentare una sfida per il lancio previsto.

Il Falcon Heavy spingerà la navicella spaziale Psyche verso l'asteroide situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Una volta raggiunta la sua destinazione nel 2029, la navicella spaziale studierà da vicino l'asteroide metallico per un minimo di 26 mesi. Gli scienziati ritengono che Psiche potrebbe essere il nucleo esposto di un antico protopianeta e le osservazioni della missione potrebbero fornire preziose informazioni sulla formazione dei pianeti e sulle prime fasi del sistema solare.

Il razzo Falcon Heavy è composto da tre primi stadi del razzo Falcon 9 di SpaceX, con un nucleo centrale sormontato da uno stadio superiore e dal carico utile. Attualmente il secondo razzo più potente in funzione, dopo lo Space Launch System della NASA, il Falcon Heavy ha fatto il suo volo di prova di debutto nel febbraio 2018, lanciando con successo in orbita la Tesla Roadster di Elon Musk.

Anche se il lancio della missione Psiche è previsto per il 12 ottobre 2023, i funzionari della NASA hanno notato che le previsioni meteorologiche prevedono solo il 20% di possibilità di condizioni adeguate per il lancio in quel giorno. Le opportunità di lancio di backup sono disponibili fino al 25 ottobre, consentendo flessibilità nella sequenza temporale del lancio.

Nel complesso, l'imminente missione del Falcon Heavy su Psiche rappresenta un'entusiasmante opportunità per esplorare e comprendere ulteriormente i misteri degli inizi del nostro sistema solare.

