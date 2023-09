Il razzo Falcon 9 di SpaceX sarà lanciato per la 17esima volta da record

By

Un razzo SpaceX Falcon 9 è pronto a fare la storia con il suo 17° lancio stasera. Il razzo, che trasporta 22 satelliti Internet Starlink di SpaceX, dovrebbe decollare dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida alle 9:07 ET.

Questo lancio eguaglierà il record per il maggior numero di decolli e atterraggi per un singolo primo stadio del Falcon 9. Solo pochi giorni fa, un diverso Falcon 9 ha raggiunto questa impresa durante un’altra missione Starlink. Il riutilizzo efficace dei razzi gioca un ruolo cruciale nella missione di SpaceX di rendere i viaggi spaziali più accessibili e sostenibili.

La megacostellazione Starlink è l'ambizioso progetto di SpaceX per fornire una copertura Internet globale. Attualmente, più di 4,750 satelliti Starlink operativi orbitano attorno alla Terra e si prevede che questo numero aumenterà significativamente in futuro. SpaceX ha ricevuto l'approvazione per lanciare 12,000 velivoli a banda larga e ha anche richiesto il permesso di lanciare altri 30,000 satelliti.

Il lancio dei 22 satelliti Starlink a bordo di questa missione Falcon 9 è previsto dallo stadio superiore del razzo circa 65 minuti dopo il decollo. Una volta implementati, questi satelliti si uniranno alla costellazione esistente, migliorando la connettività Internet ed espandendo la copertura per i clienti in tutto il mondo.

SpaceX fornirà un live streaming del lancio su X, precedentemente noto come Twitter. Si prevede che la copertura inizi cinque minuti prima del decollo, offrendo agli spettatori l'opportunità di assistere a questa pietra miliare storica nel programma dei razzi riutilizzabili dell'azienda.

