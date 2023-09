Il razzo Falcon 9 di SpaceX verrà lanciato per la 17a volta record

By

Un razzo SpaceX Falcon 9 è destinato a fare la storia con il lancio per la 17esima volta stasera. Il razzo trasporterà 22 satelliti Internet Starlink di SpaceX. Il lancio è previsto dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida alle 10:47 EDT. Gli spettatori possono guardare l'evento in diretta tramite l'account di SpaceX su X.

Se tutto andrà secondo i piani, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra dopo 8.5 minuti e atterrerà su una nave drone SpaceX stazionata in mare. Ciò segnerà il 17° decollo e atterraggio riusciti per questo particolare booster Falcon 9, stabilendo una nuova pietra miliare per la riutilizzabilità dei razzi. Attualmente, solo due booster Falcon 9 hanno effettuato 16 voli.

I 22 satelliti Starlink a bordo del razzo verranno schierati nell'orbita terrestre bassa circa 62.5 minuti dopo il lancio. Questo lancio contribuirà anche a stabilire un altro record per SpaceX, poiché sarà la loro 65a missione orbitale dell’anno, superando il precedente record di 61 stabilito nel 2022.

Quest’anno SpaceX si è concentrata principalmente sull’espansione della megacostellazione Starlink, che attualmente comprende oltre 4,700 satelliti operativi. Tuttavia, la società prevede di continuare a far crescere questo numero poiché ha il permesso di lanciare 12,000 satelliti Starlink e ha richiesto l'approvazione per altri 30,000.

Con ogni lancio e atterraggio riusciti, SpaceX dimostra l’importanza e il potenziale della riutilizzabilità dei razzi. Mentre continuano ad ampliare i confini della tecnologia spaziale, il futuro dell’esplorazione spaziale appare più luminoso che mai.

