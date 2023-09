Un razzo Falcon 9 lancia 21 satelliti Starlink dalla base spaziale di Vandenberg

By

Un razzo Falcon 9 è stato lanciato con successo dalla base spaziale di Vandenberg lunedì notte, segnando il terzo decollo di settembre. Il razzo, appartenente a SpaceX, trasportava 21 satelliti Starlink come parte della missione dell'azienda di fornire un servizio Internet globale. SpaceX mira a migliorare l'accesso a Internet nelle aree in cui è stato inaffidabile o non disponibile.

Si prevedeva che il dispiegamento dei satelliti avvenisse circa un'ora dopo il decollo. Il primo stadio del razzo, che aveva già volato 11 volte, è atterrato con successo sulla nave drone posizionata nell'Oceano Pacifico.

Poco prima del lancio, Telesat, una società canadese, ha annunciato un accordo multi-lancio con SpaceX per missioni sia da Vandenberg che dalla Florida. Telesat ha acquistato 14 lanci sul razzo Falcon 9, ciascuno dei quali trasporta fino a 18 satelliti Telesat Lightspeed nell'orbita terrestre bassa per lancio. La campagna di lancio di Telesat inizierà nel 2026, con il servizio globale previsto per il 2027.

La rete Telesat Lightspeed fornirà collegamenti dati ad alta velocità, connessioni altamente sicure e connettività a banda larga a bassa latenza in tutto il mondo. Il mese scorso, Telesat ha firmato un contratto con MDA Ltd. per fungere da primo appaltatore satellitare.

Il presidente e CEO di Telesat, Dan Goldberg, ha espresso fiducia nell'affidabilità e nell'elevata cadenza di lancio di SpaceX, affermando che sarà un ottimo partner nel lancio di Telesat Lightspeed. Il presidente e direttore operativo di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha espresso orgoglio per il lancio della costellazione di Telesat e per l'espansione delle capacità di connettività per i clienti in tutto il mondo.

Il lancio del razzo non solo avvantaggia SpaceX, ma offre anche opportunità di lavoro ai lavoratori e porta i membri dell’equipaggio sulla costa centrale, rilanciando l’economia locale.

Oltre a questo recente lancio, Vandenberg aveva già lanciato all'inizio del mese un razzo Falcon 9 che trasportava satelliti militari in orbita per la Space Force statunitense.

