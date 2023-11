SpaceX si prepara per l'80° lancio dell'anno da record

By

SpaceX si sta preparando per il suo storico 80esimo lancio dell'anno mentre si prepara a inviare il razzo Falcon 9 nello spazio. Il lancio è previsto stasera dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. Con questa missione, SpaceX mira a raggiungere una pietra miliare nel suo obiettivo di lanciare 100 missioni in un solo anno.

Questa particolare missione, chiamata Starlink, sarà la 76esima missione Falcon 9 dell'anno e la 46esima dello Space Launch Complex 40. Il razzo Falcon 9 trasporterà 23 mini satelliti Starlink V2 in un'orbita terrestre bassa con un angolo orbitale di 43 gradi. inclinazione. Il dispiegamento di questi satelliti avverrà circa un'ora dopo il lancio.

Il Booster 1073, il razzo Falcon 9 assegnato a questa missione, non è estraneo ai viaggi nello spazio. Questo sarà il suo undicesimo volo e ha già completato varie missioni, tra cui sei missioni Starlink, due lanci di satelliti per comunicazioni, la missione lunare Hakuto-R e una missione di rifornimento della Stazione Spaziale.

A seguito del suo ruolo nella missione, Booster 1073 tornerà sulla Terra ed effettuerà un atterraggio di precisione sulla nave drone "Basta leggere le istruzioni". Questa particolare nave drone si trovava non molto tempo fa a Port Canaveral, essendo tornata con il Booster 1077 dopo una missione Starlink. La nave drone è stata rapidamente rimontata e preparata per il suo prossimo viaggio, evidenziando l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di SpaceX.

A pochi mesi dalla fine dell’anno, SpaceX è determinata a raggiungere il suo ambizioso obiettivo di lanciare 100 missioni nel 2023. Questo prossimo lancio rappresenta un passo significativo verso tale obiettivo. Oltre alla missione Starlink, SpaceX ha in programma altri due lanci per questa settimana, tra cui la missione di rifornimento CRS-28 alla Stazione Spaziale Internazionale e la missione Transporter 9 dalla base spaziale di Vandenberg in California.

Se sei interessato a guardare il lancio, SpaceX trasmetterà l'evento in live streaming sul proprio sito Web poco prima del decollo.

