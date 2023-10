SpaceX lancerà altri 22 satelliti Starlink nella 70a missione dell'anno

By

SpaceX si sta preparando per la sua 70a missione orbitale dell'anno, poiché la società prevede di lanciare in orbita altri 22 satelliti Internet Starlink. La navicella spaziale sarà lanciata su un razzo Falcon 9 dalla stazione spaziale di Cape Canaveral stasera alle 10:45 EDT. Gli spettatori possono guardare il lancio dal vivo tramite l'account di SpaceX su X.

Se la missione andrà secondo i piani, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra per un atterraggio verticale in mare sulla nave drone SpaceX, basta leggere le istruzioni. Ciò segnerà l'ottavo decollo e atterraggio per questo particolare primo stadio del Falcon 9, con quattro dei sette lanci precedenti che trasportavano lotti Starlink. È previsto il dispiegamento dei 22 satelliti Starlink dallo stadio superiore del Falcon 9 all'orbita terrestre bassa (LEO) circa 65 minuti dopo il lancio.

Questa sarà la 70a missione orbitale per SpaceX nel 2023, con la maggior parte di queste missioni dedicate all’espansione della megacostellazione Starlink. Attualmente la costellazione Starlink comprende più di 4,800 satelliti operativi. Il razzo Falcon 9 è stato responsabile di 66 missioni orbitali di SpaceX quest'anno, mentre il Falcon Heavy ha gestito le restanti tre. Tuttavia, questo numero aumenterà presto, poiché è previsto che un Falcon Heavy lanci la missione sull’asteroide Psyche della NASA il 12 ottobre.

Oltre alle missioni Starlink, SpaceX quest'anno ha anche condotto un volo di prova del suo nuovo sistema di trasporto nello spazio profondo Starship. Sebbene questa missione non mirasse a inviare un carico utile in orbita, ha riscontrato problemi e si è conclusa appena quattro minuti dopo il lancio.

