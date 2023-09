SpaceX lancerà un altro lotto di satelliti Starlink

SpaceX si sta preparando per un altro lancio dei suoi satelliti Internet Starlink, previsto per martedì mattina presto. Il razzo Falcon 9 della compagnia decollerà dalla base spaziale Vandenberg in California alle 2:57 EDT. Il lancio sarà trasmesso in live streaming sul sito web di SpaceX, con copertura che inizierà cinque minuti prima del decollo.

Questo sarà l'undicesimo lancio e atterraggio per il booster del primo stadio del Falcon 11, che dovrebbe tornare sulla Terra e atterrare sulla nave drone della compagnia nell'Oceano Pacifico circa 9 minuti dopo il lancio. Lo stadio superiore del Falcon 8.5 schiererà i satelliti Starlink circa 9 minuti dopo il decollo.

Secondo l'astrofisico Jonathan McDowell, ad oggi ci sono già oltre 4,600 satelliti Starlink operativi in ​​orbita. SpaceX prevede di aumentare questo numero fino a 42,000 in futuro. La costellazione Starlink mira a fornire una copertura Internet a banda larga globale, soprattutto nelle aree remote e sottoservite.

Questo lancio segna il 64esimo lancio di SpaceX quest'anno, superando il record di 61 lanci dell'anno precedente. L’azienda è stata in prima linea nelle missioni spaziali nel 2023, con la maggior parte dei suoi lanci dedicati all’espansione della sua megacostellazione Starlink.

Riferimenti:

– Articolo di origine: [Inserisci titolo dell'articolo di origine]

– Sito web di Jonathan McDowell: [URL del sito web]