SpaceX annuncia il lancio mattutino del razzo Falcon 9

SpaceX ha annunciato un imminente lancio dalla base spaziale di Vandenberg. L'azienda punta alle 12:47 del 21 ottobre per il lancio di un razzo Falcon 9 da SLC-4E. Lo scopo di questo lancio è di schierare 21 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa.

Nel caso in cui il lancio non possa procedere come previsto, SpaceX ha identificato tre opportunità di backup tra l'1:23 e le 3 del mattino per riprogrammarlo. Inoltre, sono disponibili sei ulteriori opportunità di backup a partire dalle 11:26 di sabato fino alle 2:50 di domenica.

Per chi fosse interessato, un webcast in diretta da SpaceX sarà accessibile circa cinque minuti prima del lancio. Ciò fornirà agli spettatori aggiornamenti in tempo reale e consentirà loro di assistere alla missione mentre si svolge.

Vale la pena notare che il booster che supporterà questa missione è stato utilizzato 15 volte nei lanci precedenti. Dopo la separazione degli stadi, il primo stadio del razzo dovrebbe atterrare sulla droneship Of Course I Still Love You nell'Oceano Pacifico. Questa riutilizzabilità rappresenta una pietra miliare significativa negli sforzi di SpaceX per ridurre i costi dell’esplorazione spaziale e renderla più sostenibile.

Per quanto riguarda l'impatto locale, non si prevede che si udiranno boom sonici durante questo lancio. Questa è una buona notizia per i residenti nelle vicinanze, poiché i boom sonici possono essere distruttivi e sorprendenti.

Nel complesso, questo lancio mattutino di SpaceX rappresenta un altro passo avanti nella missione in corso dell'azienda di sviluppare ed espandere la propria rete Internet satellitare globale.

Definizioni:

– Razzo Falcon 9: un veicolo di lancio orbitale a due stadi sviluppato da SpaceX. È progettato per il trasporto affidabile e sicuro di satelliti e carichi utili nello spazio.

– Satelliti Starlink: una costellazione di piccoli satelliti schierati da SpaceX con l’obiettivo di fornire una copertura globale a banda larga.

– Ovviamente ti amo ancora Droneship: una nave drone autonoma utilizzata da SpaceX per l'atterraggio e il recupero di razzi in mare.

Fonte: SpaceX (nessun URL fornito)