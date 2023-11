Lancio del nuovo Cargo Dragon CRS-29 ritardato per l'elaborazione finale del pre-lancio

La NASA e SpaceX hanno annunciato un ritardo di due giorni per il lancio della missione Cargo Dragon CRS-29 verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il lancio, originariamente previsto per il 5 novembre, avrà ora luogo il 7 novembre alle 9:16 EST. Secondo i funzionari della NASA, il tempo aggiuntivo consentirà il completamento dell’elaborazione finale pre-lancio.

Il Cargo Dragon CRS-29 trasporterà un carico utile impressionante di circa 6,500 libbre (quasi 3,000 kg) di rifornimenti, ricerca e hardware verso la ISS. Questa missione riveste un'importanza significativa, poiché comprende vari esperimenti scientifici e attrezzature che contribuiranno al progresso dell'esplorazione e delle tecnologie spaziali.

Uno dei punti salienti di questa missione è il lancio di un sistema laser bidirezionale, che metterà alla prova le comunicazioni ad alta velocità nell'orbita terrestre bassa. La NASA mira a migliorare le capacità di comunicazione e ad aumentare la velocità come parte del suo programma Artemis, che mira a far atterrare gli astronauti sulla superficie lunare entro il 2025 o 2026.

Altri esperimenti a bordo del Cargo Dragon CRS-29 includono uno studio sui disturbi atmosferici nell'atmosfera terrestre attraverso un esperimento sulle onde atmosferiche della NASA. C'è anche un'indagine dell'Agenzia spaziale europea incentrata sul recupero dell'acqua sulla ISS, nonché un esperimento dell'ISS National Lab che esplora l'impatto del rivestimento di muco nel sistema respiratorio sulla somministrazione di farmaci.

Inoltre, i semi di cimelio coltivati ​​dalla Choctaw Nation of Oklahoma verranno inviati alla ISS per un’opportunità di formazione in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). Queste iniziative evidenziano l’importanza della collaborazione tra diverse organizzazioni e comunità per promuovere la conoscenza scientifica e ispirare le generazioni future.

Una volta lanciata con successo la missione, la navicella spaziale Dragon attraccherà alla ISS il 9 novembre, poco prima delle 12:XNUMX EST. Questo evento epocale sarà coperto in diretta da Space.com, offrendo agli spettatori l'opportunità di assistere allo svolgersi di questa importante missione.

