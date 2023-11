SpaceX e NASA ritardano il lancio del Dragon Cargo sulla ISS di altri due giorni

Nuovi approfondimenti sulla missione CRS-29

In un recente aggiornamento, SpaceX e la NASA hanno annunciato un ritardo di due giorni per il prossimo lancio del cargo Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Originariamente previsto per il 5 novembre, il lancio è stato posticipato al 9 novembre, con l'arrivo della navicella spaziale Dragon sulla ISS l'11 novembre. Il ritardo è dovuto a un problema con uno dei propulsori Draco del Dragone, in particolare una perdita di NTO (ossidante del tetrossido di azoto) in una valvola del propulsore.

I funzionari della NASA hanno dichiarato che la perdita ha richiesto la sostituzione del propulsore, il che ha provocato una pausa nel processo di caricamento del propellente. SpaceX, in collaborazione con la NASA, ha condotto un'ispezione approfondita della valvola e dei dati associati, decidendo infine di sostituire il propulsore. Il team congiunto ha inoltre implementato ulteriori controlli del sistema e revisioni dei dati prima di confermare la nuova data di lancio.

-crepa

La navicella spaziale Dragon, parte della missione CRS-29, trasporterà circa 6,500 libbre (2,950 chilogrammi) di rifornimenti e hardware scientifico alla ISS. Degno di nota tra il carico è un array laser bidirezionale, che testerà le comunicazioni ad alta velocità nell'orbita terrestre bassa. Questa tecnologia ha il potenziale per migliorare significativamente le capacità di comunicazione tra la ISS e la Terra.

Un altro esperimento interessante incluso nel carico utile è un'indagine progettata dalla NASA che mira a studiare i disturbi nell'atmosfera terrestre. I dati raccolti da questo studio contribuiranno a una migliore comprensione delle condizioni atmosferiche e dei loro effetti su vari fenomeni sulla Terra.

Inoltre, l'Agenzia spaziale europea ha contribuito a un'indagine per migliorare il recupero dell'acqua sulla ISS. Questa ricerca potrebbe portare a progressi nell’utilizzo sostenibile delle risorse nelle missioni spaziali.

Con la sua capacità di trasportare merci sulla ISS e riportare l'attrezzatura sulla Terra, la navicella spaziale Dragon svolge un ruolo fondamentale nel rifornire il laboratorio in orbita. A differenza di altri veicoli spaziali cargo, come il veicolo Cygnus della Northrop Grumman e il velivolo russo Progress, Dragon è riutilizzabile, offrendo un approccio più sostenibile alle missioni spaziali.

Il ritardo, sebbene deludente, dimostra la meticolosità e l’impegno di SpaceX e della NASA nel garantire che vengano condotti tutti i test e le ispezioni necessari per garantire il successo della missione. Affrontando il problema identificato e implementando le misure necessarie, il team congiunto continua a dare priorità alla sicurezza e all’affidabilità nell’esplorazione spaziale.

FAQ

D: Qual è lo scopo della missione CRS-29?

R: La missione CRS-29 mira a rifornire la Stazione Spaziale Internazionale con le forniture e le attrezzature scientifiche necessarie.

D: Cosa ha causato il ritardo nel lancio?

R: Il ritardo è stato causato da una perdita in una delle valvole del propulsore Draco della navicella Dragon, che ha reso necessaria la sostituzione del propulsore.

D: Quali esperimenti sono inclusi nel carico di questa missione?

R: Il carico include un sistema laser bidirezionale per testare le comunicazioni ad alta velocità, un'indagine progettata dalla NASA per studiare i disturbi nell'atmosfera terrestre e un esperimento dell'Agenzia spaziale europea per migliorare il recupero dell'acqua sulla ISS.

D: In cosa differisce la navicella spaziale Dragon dalle altre navicelle cargo?

R: A differenza di altri veicoli spaziali cargo, Dragon è riutilizzabile e consente il ritorno dell'attrezzatura dalla ISS alla Terra.