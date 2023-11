SpaceX raggiunge l'80a missione del 2023, più vicino all'obiettivo di 100

SpaceX continua la sua impressionante serie di missioni di successo, completando il suo 80° lancio del 2023 durante la 45a settimana dell'anno. Il booster Falcon 11, noto come B9, che ha volato 1073 volte, è decollato dallo Space Launch Complex 40 presso la Cape Canaveral Space Force Station. La missione trasportava un lotto di 23 satelliti per comunicazioni Internet Starlink.

Poco meno di nove minuti dopo il decollo, il B1073 ha effettuato un touchdown preciso sulla nave drone dello spazioporto autonomo "Basta leggere le istruzioni". Questo segna il decimo atterraggio di una nave drone in un totale di 10 missioni. B11, che ha volato per la prima volta nel maggio 1073, ha ora lanciato in orbita oltre 2022 Starlink nel corso della sua carriera.

Con 80 voli completati quest'anno, SpaceX si sta rapidamente avvicinando al suo obiettivo di realizzare fino a 100 missioni entro la fine dell'anno. Ciò supera il precedente record della compagnia di 61 lanci nel 2022. Anche la frequenza dei lanci è aumentata, con una media di un volo ogni 3.9 giorni, rispetto alla media del 2022 di un volo ogni 5.9 giorni.

La maggior parte di queste missioni, 53 in totale, hanno utilizzato più di 1,750 satelliti Starlink, fornendo Internet ad alta velocità e a bassa latenza a oltre 60 nazioni in tutto il mondo. Oltre alla costellazione Starlink, SpaceX ha lanciato satelliti per comunicazioni geostazionarie, carichi utili per la US Space Force e l'Agenzia per lo sviluppo spaziale, “rideshare” di trasportatori e diverse missioni di equipaggio e carico verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Il successo delle missioni di SpaceX dimostra le capacità dell'azienda nel fornire lanci spaziali affidabili e frequenti. Mentre il numero di missioni continua a crescere, SpaceX sta aprendo la strada a una nuova era di esplorazione spaziale e di servizi satellitari.

