SpaceX lancia 22 satelliti mentre la FAA propone una nuova regola per ridurre i detriti spaziali

SpaceX ha recentemente ottenuto con successo il lancio della sua “costellazione” Starlink con il dispiegamento di 22 satelliti nell’orbita terrestre bassa. Il lancio è avvenuto presso la stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida utilizzando un razzo Falcon 9. In particolare, il primo stadio del razzo è atterrato con successo su una chiatta nell’oceano, dimostrando l’impegno di SpaceX per la riutilizzabilità.

Questo risultato arriva in un momento in cui la Federal Aviation Administration (FAA) ha proposto una nuova norma per affrontare il problema dei detriti spaziali generati dai voli commerciali. La FAA riconosce l'importanza della gestione dei detriti per prevenire potenziali collisioni con veicoli spaziali e mantenere un ambiente spaziale sostenibile.

La norma proposta delinea cinque opzioni per aziende come SpaceX per smaltire gli stadi superiori dei loro razzi. Queste opzioni includono l'ingresso controllato, il riposizionamento in un deposito meno affollato o in un'orbita di cimitero, un'orbita di fuga dalla Terra, la rimozione attiva dei detriti entro cinque anni o lo smaltimento atmosferico incontrollato.

La norma proposta dalla FAA è in linea con le pratiche di mitigazione dei detriti orbitali del governo degli Stati Uniti. Mira a mitigare i rischi associati al rientro incontrollato degli stadi superiori, garantendo un ambiente spaziale più sicuro per tutte le parti interessate.

Secondo la FAA, attualmente esistono oltre 23,000 oggetti orbitali più grandi di quattro pollici. L’anno scorso, l’importanza della gestione dei detriti è stata evidenziata quando i detriti spaziali appartenenti a SpaceX sono stati scoperti nelle Snowy Mountains dall’Agenzia spaziale australiana. Inoltre, l'esplosione di un razzo senza equipaggio ha provocato la caduta di detriti su Port Isabel, una città vicina.

La norma proposta sarà sottoposta a un periodo di commento pubblico di 90 giorni dopo la sua pubblicazione nel registro federale. Questo periodo consente feedback e input da parte di varie parti interessate per garantire che tutte le prospettive siano prese in considerazione nel definire la norma finale sulla gestione dei detriti spaziali.

Fonte:

–UPI

- Il guardiano

Definizioni:

– SpaceX: un produttore aerospaziale privato e una società di trasporto spaziale fondata da Elon Musk.

– Falcon 9: un razzo riutilizzabile a due stadi sviluppato da SpaceX con lo scopo di lanciare carichi utili nello spazio.

– Orbita terrestre bassa: la regione dello spazio entro circa 2,000 chilometri sopra la superficie terrestre, comunemente utilizzata per il dispiegamento dei satelliti e l'esplorazione spaziale.