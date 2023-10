SpaceX completa il 69° volo orbitale dell'anno da Cape Canaveral

SpaceX ha lanciato con successo la sua 69esima missione orbitale dell'anno da Cape Canaveral. Si tratta del 49esimo volo di SpaceX dalla Space Coast, con la compagnia responsabile di tutte, tranne tre, delle 52 missioni lanciate dalla regione nel 2023. Il razzo Falcon 9 è decollato dallo Space Launch Complex 40 venerdì alle 10:XNUMX, a seguito di ritardi dovuti alle avverse condizioni atmosferiche.

Il booster del primo stadio del Falcon 9 ha effettuato il suo decimo volo ed è atterrato con successo sulla nave drone A Shortfall of Gravitas nell'Oceano Atlantico. Questo traguardo dimostra la riutilizzabilità e il rapporto costo-efficacia della tecnologia di SpaceX.

Anche il prossimo lancio di ULA (United Launch Alliance) è previsto dal vicino Space Launch Complex 41. Il decollo è previsto per venerdì prossimo, con il razzo bersaglio l'Atlas V. Questo lancio è significativo in quanto trasporta i primi due test di Amazon del Progetto Kuiper satelliti. Con l’acquisto da parte di Amazon di ulteriori razzi Atlas, si prevede che ULA lancerà queste missioni regolarmente, contribuendo alla costellazione di 3,236 satelliti pianificata da Amazon per competere con Starlink di SpaceX.

SpaceX ha in programma un lancio importante per l'inizio di ottobre, ma a causa di circostanze impreviste, la NASA ha annunciato un ritardo per la missione della sonda Psyche. Il lancio del Falcon Heavy, che trasporterà la sonda, era originariamente previsto per il 5 ottobre, ma la nuova data prevista non è anteriore al 12 ottobre, alle 10:16. La missione mira a esplorare l'asteroide ricco di metalli, chiamato anche Psyche. e ha una finestra di lancio che si estende fino al 23 ottobre.

Grazie agli sforzi continui e ai frequenti lanci di SpaceX, l'azienda rimane in prima linea nel settore spaziale, contribuendo al progresso dell'esplorazione spaziale e dello spiegamento dei satelliti.

