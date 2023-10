SpaceX lancia 22 satelliti Starlink nella 70a missione orbitale del 2023

SpaceX ha lanciato con successo in orbita altri 22 satelliti Internet Starlink, rendendola la 70esima missione orbitale dell'anno per l'azienda. La navicella spaziale Starlink è decollata da un razzo Falcon 9 schierato dalla stazione spaziale di Cape Canaveral.

Questo lancio ha segnato anche l'ottavo decollo e atterraggio per il primo stadio del Falcon 9 coinvolto, con quattro dei sette lanci precedenti che hanno inviato lotti di Starlink nello spazio.

L'obiettivo principale delle missioni orbitali di SpaceX quest'anno è stato quello di espandere la megacostellazione Starlink, che attualmente comprende oltre 4,800 satelliti operativi. L’obiettivo finale di questa costellazione è fornire una copertura Internet a banda larga globale.

Starlink è una costellazione di satelliti costruita da SpaceX che mira a fornire accesso Internet via satellite ad aree remote del pianeta. I satelliti sono progettati per essere compatti ed economici, operando in orbita terrestre bassa (LEO) per ridurre al minimo la latenza ed espandere la copertura.

Con ogni lancio di successo, SpaceX sta compiendo progressi significativi verso il raggiungimento del suo obiettivo di copertura globale della banda larga. La società prevede di implementare decine di migliaia di satelliti nei prossimi anni, garantendo che anche gli angoli più remoti del mondo abbiano accesso a un servizio Internet affidabile.

Fonte: Kennedy Space Center Visitor Complex tramite Twitter, descrizione della missione SpaceX