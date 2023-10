SpaceX lancia un nuovo lotto di satelliti Starlink

SpaceX ha lanciato con successo un nuovo lotto di satelliti Internet Starlink nell'orbita terrestre bassa giovedì 5 ottobre. Il razzo Falcon 9 trasportava 22 satelliti Starlink ed è decollato dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. . Questo ha segnato l'ottavo volo del booster del primo stadio del Falcon 9 a supporto di questa missione.

Il primo stadio del razzo, che in precedenza aveva lanciato varie missioni tra cui CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e e quattro missioni Starlink, è atterrato con successo sulla nave drone Just Read the instructions di stanza nell'Oceano Atlantico dopo la separazione degli stadi.

Starlink è una costellazione di satelliti avanzati che operano in orbita bassa attorno alla Terra. L’obiettivo è fornire accesso a Internet ad alta velocità e a bassa latenza in aree remote e sottoservite in tutto il mondo, comprese le regioni prive di infrastrutture Internet affidabili, come le aree rurali e remote.

Questo lancio contribuisce alla crescente costellazione Starlink, che comprende già migliaia di satelliti. L’obiettivo è fornire una copertura globale e migliorare la connettività Internet per milioni di persone in tutto il mondo. SpaceX continua a lanciare più satelliti per espandere la copertura e migliorare le prestazioni della rete Starlink.

Con il successo del dispiegamento di questi 22 nuovi satelliti, SpaceX si avvicina al raggiungimento della sua missione di fornire accesso a Internet ad alta velocità alle persone anche negli angoli più remoti del globo. L’azienda è diventata un attore chiave nel settore Internet via satellite, rivoluzionando le opzioni di connettività e colmando il divario digitale.

